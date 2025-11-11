Meghan Markle, ignorată la petrecerea lui Kris Jenner, inclusiv de gazdă

Meghan Markle a participat la aniversarea de 70 de ani a Kris Jenner în Beverly Hills, însă prezența ei a trecut aproape neobservată.

În timp ce evenimentul a adunat celebrități de top precum Mariah Carey sau Kylie Jenner, Meghan și Prince Harry au fost practic invizibili în fotografiile publicate de gazdă.

Acest detaliu a atras imediat atenția fanilor și a presei internaționale, care au remarcat absența lor din postările oficiale de pe Instagram.

Petrecerea a avut loc pe 8 noiembrie 2025, la reședința lui Jeff Bezos din Beverly Hills, și a avut tematică James Bond.

Cuplul a sosit ținându-se de mână, Meghan purtând o rochie neagră elegantă, iar Harry un costum clasic. Sursele menționează că Harry părea mai posomorât la intrare, în timp ce Meghan zâmbea și se arăta relaxată.

Gazdele au precizat că evenimentul era unul privat și că nu urmau să fie prezente camere de televiziune. Cu toate acestea, Kris Jenner a postat ulterior pe Instagram 20 de fotografii de la petrecere, însoțite de mesajul:

„O seară magică sărbătorind ziua mea de 70 de ani alături de familie și prieteni frumoși.”

În aceste imagini, Meghan și Harry nu apar deloc, ceea ce a stârnit reacții imediate din partea publicului.

Fanii au observat imediat lipsa cuplului în postările lui Kris Jenner. Un utilizator a comentat:

„Kris Jenner tocmai a postat 20 de poze de la petrecerea de 70 de ani pe Instagram și ghici cine lipsește? Niciun cadru cu Harry [și] Meghan. Ea știe exact ce face!!!”

Alt comentariu a adăugat:

„Acest lucru spune totul, nu au fost centrul atenției deloc.”

Pe de altă parte, surse din Hollywood au explicat că absența lor din fotografii ar fi putut fi o decizie deliberată legată de intimitatea evenimentului sau de preferințele gazdei, nu neapărat un gest ostil.

Totuși, impresia generală a fost că Meghan Markle nu a fost băgată în seamă în cadrul petrecerii.

În paralel, evenimentul a coincis cu comemorarea Zilei Recunoștinței („Remembrance Day”) în Regatul Unit. Prince Harry purta o macă roșie (poppy), simbol al evenimentului, în timp ce Meghan nu purta unul vizibil.

Acest detaliu a fost remarcat de fani și comentatori, sugerând diferențele de abordare între cei doi.

Evenimentul subliniază tensiunea dintre viața lor publică și lumea hollywoodiană, unde Meghan și Harry încearcă să mențină un profil vizibil, dar discreția gazdelor și alegerea lor de a nu apărea în fotografiile oficiale creează impresia de marginalizare.

În mediul online, absența lor a generat speculații și comentarii legate de statutul lor în cercurile mondene.