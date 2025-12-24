Noul film al lui Meghan, o insultă totală la adresa Camillei

Meghan Markle și Prințul Harry au anunțat în ultimele zile două noi proiecte media, dar unul este de prost gust, scrie Jess Phillips în Express.

Meghan s-ar putea să fi adus cea mai mare insultă Reginei Camilla, din conacul ei din Montecito. Alături de soțul ei, Prințul Harry, Meghan a anunțat diverse noi proiecte în ultimele zile, casa lor de producție Archewell Productions implicându-se atât într-o comedie romantică Netflix, cât și într-un nou documentar care va avea premiera la Festivalul Sundance.

Ambele sunt mișcări proaste, opinează autoarea, ambele riscă să atace public Familia Regală din Marea Britanie.

Documentarul care va fi lansat anul viitor va urmări o serie de cercetașe – o organizație din care a făcut parte Meghan – în timp ce concurează pentru a vinde fursecuri în SUA. Afacerea valorează uriașa sumă de 800 de milioane de dolari și devine, pe bună dreptate, tensionată pe măsură ce tinerele doresc să facă cât mai mulți bani.

Problema constă în titlu – filmul se numește „Cookie Queens”. Meghan și Harry s-au implicat după ce cea mai mare parte a proiectului era deja finalizată, ceea ce probabil înseamnă că titlul era deja stabilit înainte ca ei să intervină.

Unde e problema? Phillips explică: una e să te distanțezi de monarhie și apoi să o respingi complet – alta e să continui să folosești numele de Sussex și să folosești cuvântul „regină” cu nonșalanță.

Expresia „regina fursecurilor” datează cel puțin din 1985, când Elizabeth Brinton a vândut un număr record de 18.000 de cutii de fursecuri și 100.000 în întreaga sa carieră de cercetașă.

De atunci, acest record a fost doborât de Lilly Bumpus, care a vândut 32.484 de cutii în 2021 și a preluat titlul de „regină” în exercițiu.

Dar Meghan a reușit să facă acest proiect despre ea. A depășit concentrarea asupra cercetașelor și a început să se concentreze mai mult pe Harry și Meghan.

Ea a declarat într-un comunicat: „Ca fostă cercetașă, cu mama ca lider de trupă, am o afinitate personală pentru acest film și sunt mândră că toate conversațiile și colaborările noastre au condus la parteneriatul Archewell Productions cu această echipă premiată pentru a produce executiv acest documentar incredibil de captivant”.

Meghan a postat o fotografie din trecut cu ea în uniforma de cercetașe în aprilie 2025, cu următoarea descriere: „A fi antreprenor poate începe de tânăr (apropo, după toți acești ani încă vând fursecuri!)”

Poate Meghan se vede pe sine ca o Regină a Fursecurilor?, se întreabă Jess Phillips. Puțin probabil să fie o coincidență. Pare mai degrabă un atac atât la Regina Camilla, cât și pe Prințesa Kate, care va fi Regină când William va prelua tronul, ca rege.

Documentarul nu este singurul risc pe care și-l asumă. Archewell a colaborat pentru a produce comedia romantică The Wedding Date, adaptată după romanul bestseller al lui Jasmine Guillory. Problema este că este prima carte dintr-o serie - iar a patra, dacă va ajunge la o adaptare Netflix, se numește Royal Holiday.

Intriga urmărește o americancă care călătorește în Anglia pentru a lucra pentru familia regală. Americanca Vivian se îndrăgostește de Malcolm, un bărbat care a lucrat pentru Regină ani de zile.