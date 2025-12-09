Monden

Meghan Markle, din nou umilită. A fost numită răufăcătoarea anului

Meghan Markle / sursa foto: captură video
Meghan Markle, Ducesa de Sussex, a fost ținta unui nou incident în apropierea reședinței sale din Los Angeles. În cadrul unei expoziții, ea a fost numită „ipocrită de sărbători” și „răufăcătorul anului”. Afișul a apărut în această lună în vitrina retailerului de modă Kitson, situat între Beverly Hills și West Hollywood.

Conceptul vizual includea o fotografie a ducesei de Sussex Meghan înconjurată de titluri de știri din ultimele 12 luni, evidențiind acuzații precum faptul că „nu renunță la statutul său regal” și că ea și Prințul Harry ar fi „neplăcuți de americani”.

Meghan Markle și Prințul Harry

Meghan Markle și Prințul Harry / sursa foto: captură video

Retailerul Kitson este cunoscut pentru campaniile sale provocatoare și pentru afișajele sale de sărbători care atrag atenția publicului.

De altfel, magazinul a început să prezinte astfel de expoziții încă din 2020, imediat după așa-numitul Megxit, când Meghan și Harry au decis să se retragă din rolurile lor oficiale din familia regală. În trecut, Kitson a cerut clienților să aleagă între „Echipa Meghan și Harry” și „Echipa William și Kate”, transformând familia regală într-un subiect de marketing și dezbatere publică.

Prințul Harry

Sursa foto: Arhiva EVZ

Controverse între fani

Această apariție a lui Meghan în afișele de Crăciun a stârnit reacții mixte. Unii consideră că astfel de expoziții fac parte dintr-o cultură a divertismentului care urmărește să atragă atenția prin controverse, în timp ce alții consideră că ele trec granița bunului gust, transformând viața privată a celebrităților în obiect de ridiculizare publică.

Expoziția Kitson, un punct de atracție

Expoziția Kitson a devenit un punct de atracție în Los Angeles, cu trecători și turiști care se opresc pentru a fotografia afișajul și pentru a discuta despre modul în care figura publică a lui Meghan Markle este portretizată.

Acest incident evidențiază tensiunea dintre imaginea mediatică a membrilor familiei regale și percepția publicului american, reflectând modul în care celebritățile sunt adesea expuse criticilor și comentariilor sociale.

1
Proiecte speciale