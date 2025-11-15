Cultură pe pâine! Vernisaje majore la București, Cluj și expoziții tematice cu miza socială

Uniunea Artiștilor Plastici din România (UAP) anunță un calendar cultural dens pentru săptămâna 17-23 noiembrie, marcat de debutul mai multor expoziții individuale și colective în întreaga țară. Programul include vernisaje de prestigiu la București și în marile orașe, alături de evenimente tematice cu relevanță socială.

Săptămâna începe în forță luni, 17 noiembrie, cu patru evenimente notabile:

București, la Galeria Căminul Artei (CAV) găzduiește, de la ora 18:00, vernisajul expoziției de pictură „Organic / Mecanic”, semnată de Florin Mihai, curatoriată de Mihai Plămădeală.

În Cluj-Napoca, sala de expoziții a Liceului „Romulus Ladea" deschide la ora 11:00 expoziția „Amintiri din grădina - labirint" a artistei Margareta Catrinu, prezentată de criticul de artă Demostene Șofron.

Tulcea: Filiala UAP Tulcea inaugurează, la ora 17:30, Salonul de Toamnă 2025, o amplă expoziție colectivă la Galeriile de Artă UAP Tulcea, reunind o listă vastă de 23 de artiști. La Rădăuți, pictorul și graficianul Mihai Varzari expune seria de lucrări „BAZAR" în Galeria „Traian Postolache”.

Unul dintre cele mai așteptate evenimente cu miză socială este vernisajul de miercuri, 19 noiembrie, de la ora 17:00, de la Centrul Cultural Școala Pittner din Reșița.

Pictorul Daniel Brici va prezenta expoziția "Timpul din spatele scenei". Curatoarea Andreea Foanene coordonează acest eveniment organizat de Muzeul Banatului Montan în cadrul proiectului "Niște artiști și un muzeu închis".

Artistul a descris demersul ca fiind o formă de mărturie vizuală și de memorie activă care pornește de la figura minerului, dar o transcende: "Nu mă interesează doar meseria, ci omul care își riscă viața în fiecare zi, în tăcere, fară aplauze. Minerul devine aici o figură universală: omul care pleacă dimineață la muncă, își sărută copiii și nu știe dacă se mai întoarce. Acest proiect a pornit din nevoia de a surprinde nu doar figura minerului, ci și un peisaj uman și industrial care dispare treptat."

Programul săptămânii se încheie cu expoziții care explorează peisajul și identitatea artistică locală. În Satu Mare, joi, 20 noiembrie, la ora 17:00, Galeria de Artă din Satu Mare găzduiește vernisajul expoziției „Glasul pământului”, unde artista Talpoș Elisabet își expune picturile axate pe motivul peisajului.

La Oradea, Filiala Bihor a UAP invită vineri, 21 noiembrie, la ora 17:00, la deschiderea Salonului-2025-FEROCE ȘI SĂLBATIC. Evenimentul, găzduit de Galeria de Artă - Reperaj Cetate Oradea, va fi prezentat de criticul Ramona Novicov și reunește un număr impresionant de 36 de artiști.

Sâmbătă, 22 noiembrie, atenția se îndreaptă către Galeria de Artă "Ion Irimescu" din Suceava, unde va avea loc, de la ora 11:30, midisajul expoziției „Organic” a artistei Ana-Maria Ovadiuc. Lucrările de grafică de carte și pictură de șevalet ale artistului vizual pot fi vizitate până pe 30 noiembrie.