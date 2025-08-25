Economie Programul Anghel Saligny. Noul plan al Guvernului și calculele care schimbă șantierele







Guvernul pregătește o nouă etapă a Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că se lucrează la un memorandum pentru continuarea finanțărilor în perioada 2026–2028. Oficialul promite că autoritățile locale și antreprenorii vor primi din timp sumele alocate, pentru a avea garanția că proiectele nu vor fi blocate de lipsa banilor.

„Pe Saligny, pregătim memorandumul pentru continuarea acestui program pe 2026, 2027, 2028, astfel încât să avem o perspectivă şi o siguranţă a continuării acestui program. Vom propune ca în 2026, 2027, 2028 să ajungem să putem să comunicăm fiecărui executant de lucrări, deci fiecărui antreprenor şi fiecărei primării, pe fiecare obiectiv de investiţii finanţat din Anghel Saligny, valoarea ce va fi alocată pentru anul respectiv, astfel încât să existe o predictibilitate şi continuitate a finanţării”, a explicat ministrul.

În ceea ce privește anul 2025, Cseke Attila a precizat că se așteaptă soluțiile financiare de la alte ministere, astfel încât finanțarea să poată fi extinsă și pentru proiectele aflate în faze mai puțin avansate de execuție.

„În momentul în care avem resurse financiare în plus, vom putea să continuăm toate proiectele şi în 2025”, a spus ministrul.

Ministrul Dezvoltării a arătat că în ultima săptămână s-au efectuat plăți de două miliarde de lei pentru investițiile finanțate atât prin PNRR, cât și prin Programul „Anghel Saligny”.

Pe PNRR, pe partea de împrumut, am decontat toate facturile până în 20 iunie. Iar pe partea de grant, până la sfârşitul lunii iulie, deci suntem la zi cu plăţile.

Potrivit lui Cseke Attila, pe „Anghel Saligny”, conform criteriilor de prioritizare stabilite în februarie, s-au decontat deja peste 600 de milioane de lei. În a doua parte a lunii viitoare, procesul de decontare va continua pentru alte proiecte.