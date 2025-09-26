Trei tinere au fost torturate și ucise de un cartel, și totul a fost live pe Instagram

Trei tinere – două de 20 de ani și una de 15 – au fost supuse unor acte de tortură, agresiune sexuală și apoi ucise de o grupare de traficanți de droguri din Argentina. „Sesiunea de tortură a fost transmisă live pe rețelele sociale – nu înregistrată, ci difuzată în direct – într-un grup privat de pe Instagram și aparent în jur de 45 de persoane au urmărit-o”, a declarat Javier Alonso, ministrul securității din Buenos Aires, potrivit Sky News.

Cele trei tinere, pe numele lor Brenda del Castillo, Morena Verdi și Lara Gutiérrez au fost date dispărute vineri, iar după mai multe zile de căutări, autoritățile au confirmat că trupurile lor au fost descoperite îngropate în curtea unei case situate în sudul Buenos Airesului.

Potrivit anchetatorilor, tinerele ar fi fost ademenite sub pretextul participării la un eveniment, fără să bănuiască faptul că erau atrase într-o cursă fatală.

Ministrul Securității, Javier Alonso, a oferit detalii despre modul în care cartelul ar fi reușit să își atragă victimele.

„Ultima dată au fost văzute urcând voluntar într-un vehicul, pentru că fuseseră invitate la un eveniment, fără să știe că o să cadă într-o capcană întinsă de o rețea internațională de trafic de droguri care pusese la cale un plan să le ucidă. Organizația de trafic de droguri are comanda operațională în Buenos Aires și a ales această casă special pentru a comite crimele”, a declarat Alonso.

Autoritățile din Buenos Aires, prin Ministerul pentru Femei și Diversitate, au calificat această crimă drept un caz de femicid – cea mai gravă formă de violență bazată pe gen.

Într-un comunicat oficial se arată: „În contextul crimelor legate de droguri, acestea sunt o expresie brutală și feroce a dezumanizării, cruzimii și neglijenței. Suntem alături de familiile și cei dragi în durerea lor”.

Ultimele imagini cu tinerele au fost surprinse de camerele de supraveghere vineri seara, când acestea urcau într-o camionetă albă.

Dispozitivul mobil al uneia dintre victime a ghidat poliția până la locuința unde au fost găsite trupurile, iar vehiculul a fost descoperit ulterior incendiat, la aproximativ 100 de metri de locul crimei.

Până în prezent, autoritățile au arestat patru suspecți în acest dosar, o crimă care a cutremurat întreaga Argentina și a provocat ecouri puternice la nivel internațional.