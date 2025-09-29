Evenimentul Istoric Nr.91 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna octombrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Revista Evenimentul Istoric poate fi cumpărată de la chioșcurile de ziare sau de pe edituradecarte.ro. În plus, cu numai 12 lei pe ediție, îți poți descărca pe gadgetul preferat edițiile integrale ale acestei reviste pentru a-ți crea propria arhivă on-line.

Academicianul Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române este unul din cei mai cunoscuți istorici ai României. În acest număr, analiza opinie a Academicianului Ioan Aurel Pop are un titlu de referință: „Rusia ne-a luat ceea ce era al nostru și ne-a dat doar nenorociri!”

Evenimentul Istoric publică așadar una din cele mai recente și mai obiective analize istorice din publicistica ultimilor ani. Tema relației Rusia-România a revenit în atenție o dată cu declanșarea conflictului din Ucraina din 24 februarie 2022. Evident și după anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, de către CCR. S-a afirmat atunci că „un actor statal” (cu referire indirectă la Rusia) ar fi influențat soarta alegerilor de anul trecut.

Mossad, principalul serviciu israelian de informații a făcut din dorința ca Iranul islamic să nu aibă vreodată arma nucleară, un jurământ. Asta, pentru că încă din 1979, anul triumfului Revoluției Islamice, Iranul are o luptă cu Israelul. Și, evident, Israelul nu vrea ca inamicul său să aibă arme care să îi pună în pericol existența. Israel și Iran nu au graniță comună, dar în Liban, Hezbollah a acționat ca „mâna prelungită” a Iranului.

Evenimentul Istoric arată că Nicolae Ceaușescu a avut o relație specială cu Iranul, indiferent că la Teheran era Șahul pro-american Mohammad Rheza Pahlavi Aliamer, fie că era regimul revoluției islamice a Ayatollahului Komeini, triumfătoare în 1979. Vor fi analizate toate elementele relației monarhului iranian cu viitorul despot neo-stalinist de la București. Se știe că ideea cu Burebista și „statul dac unificat” i-a venit lui Ceaușescu în Iran! A participat la Persepolis la aniversarea a 2500 ani de la apariția „statului persan”, unde Șahul l-a invitat pe liderul de la București.

Marele Incendiu din Londra este analizat de Evenimentul Istoric prin prisma transformărilor uriașe pe care metropola britanică le-a suferit după marele sinistru din perioada 2-5 septembrie 1666. A fost distrus întregul centru medieval al Londrei, protejat de legendarul zid antic construit de romani. Peste 13 000 case și peste 80 de biserici dedicate publicului (nu mânăstiri!) au fost distruse atunci. S-a estimat că din cei 80 000 locuitori ai Londrei de atunci, 70 000 au rămas fără locuințe!

Evenimentul Istoric, revistă lunară de istorie, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!