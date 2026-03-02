IDF anunță că sediul Hezbollah și un vehicul cu membri ai forței Radwan au fost lovite în Liban peste noapte

După ce Hezbollah a lansat rachete și drone asupra nordului Israelului peste noapte, armata spune că a lovit zeci de ținte ale Hezbollah în tot Libanul, inclusiv în capitala Beirut. Anunțul a fost făcut de Forțele de Apărare ale Israelului (IDF), care au precizat că operațiunile au vizat infrastructură și membri ai grupării, potrivit The Times of Israel.

Potrivit armatei israeliene, acțiunile reprezintă un răspuns la atacurile lansate dinspre teritoriul libanez către nordul Israelului.

Conform IDF, atacurile au vizat „cartierul general și infrastructura Hezbollah”, precum și un vehicul în care se aflau doi membri ai forței de elită Radwan a grupării.

Armata a precizat că lovitura asupra vehiculului a avut loc în zona Kfar Dajjal, în sudul Libanului, menționând că în acesta se aflau „doi agenți ai forței de elită Radwan”.

Hezbollah este o organizație șiită cu bază în Liban, considerată organizație teroristă de Israel și alte state, și are o prezență semnificativă în sudul Libanului și în anumite zone din Beirut.

IDF a confirmat că printre țintele lovite s-au aflat și obiective din capitala libaneză. Armata a transmis că în Beirut au fost vizați membri „de rang înalt” ai Hezbollah, fără a oferi deocamdată detalii suplimentare despre identitatea acestora sau despre eventualele consecințe ale atacului.

BREAKING: The Israeli Air Force is striking Hezbollah’s weapon storages in Hezbollah. They want to take out as many rockets as possible in case there will be U.S. action against Iran and Hezbollah will consider firing rockets on northern Israel pic.twitter.com/TjUaTv4ARy — Visegrád 24 (@visegrad24) February 26, 2026

În comunicatul militar se arată că loviturile au fost efectuate în mai multe zone de pe teritoriul Libanului, ca parte a operațiunilor împotriva infrastructurii grupării.

Pe lângă atacurile aeriene, armata israeliană a emis avertismente de evacuare pentru civilii din zeci de sate din sudul Libanului. Mesajele au fost transmise în limba arabă.

„Pentru siguranța dumneavoastră, trebuie să vă evacuați imediat locuințele și să vă deplasați la cel puțin 1.000 de metri distanță de sate, către zone deschise”, a declarat locotenent-colonel Ella Waweya, purtător de cuvânt al IDF pentru limba arabă.

Armata a indicat că avertismentele au fost emise în contextul continuării operațiunilor împotriva unor ținte asociate Hezbollah în sudul Libanului.

Schimburile de focuri dintre Israel și Hezbollah s-au intensificat în ultima perioadă, în special în zona de frontieră. Atacurile reciproce au inclus lansări de rachete, drone și lovituri aeriene.

Autoritățile israeliene susțin că acțiunile au ca scop prevenirea amenințărilor la adresa populației din nordul țării. Informațiile privind eventuale victime sau pagube suplimentare nu au fost comunicate oficial până la acest moment.

Situația rămâne în evoluție, iar autoritățile monitorizează evoluțiile din teren.