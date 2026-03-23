Comisia Europeană vrea clarificări din partea Ungariei în cazul presupuselor scurgeri de informații către Rusia

Comisia Europeană anunță că va cere explicații autorităților de la Budapesta, după apariția unor informații potrivit cărora ministrul ungar de externe ar fi transmis Rusiei detalii din discuțiile confidențiale ale oficialilor europeni.

Executivul european a reacționat luni, calificând situația drept una problematică, în urma relatărilor apărute în spațiul public. Purtătoarea de cuvânt pentru afaceri externe, Anitta Hipper, a subliniat gravitatea acestor informații.

„Informaţiile despre ministrul de externe ungar, dezvăluind, se presupune, omologului său rus discuţii cu uşa închisă ale Consiliului la nivel ministerial, sunt foarte îngrijorătoare", a declarat aceasta în cadrul unei conferințe de presă.

Totodată, oficialul a evidențiat importanța relațiilor bazate pe încredere între statele membre și instituțiile europene, precizând că „relaţia de încredere între statele membre, precum şi între acestea şi instituţii, este fundamentală pentru funcţionarea UE”.

Comisia Europeană a transmis că așteaptă un punct de vedere oficial din partea guvernului ungar în legătură cu aceste informații.

„Sperăm ca guvernul ungur să ofere clarificări”, a adăugat Anitta Hipper, evitând însă să ofere detalii suplimentare pe acest subiect.

Informațiile au apărut în presa internațională, după ce publicația americană The Washington Post a relatat despre presupuse acțiuni ale serviciilor de informații ruse și despre contacte frecvente între ministrul ungar de externe Peter Szijjarto și omologul său rus, Serghei Lavrov.

Conform acestor relatări, ar fi existat discuții legate de transmiterea unor informații din cadrul reuniunilor europene. De asemenea, articolul menționează și un presupus plan al serviciilor ruse, denumit „the Gamechanger” („Schimbarea jocului”). Ministrul ungar de externe a reacționat public, respingând aceste informații și calificându-le drept "zvonuri", într-un mesaj publicat pe rețeaua socială X.

Conform informațiilor care au reaprins această controversă, executivul condus de Viktor Orbán ar fi păstrat relații apropiate cu Moscova pe tot parcursul conflictului din Ucraina. În prim-plan a fost adus ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, despre care s-a susținut că ar fi utilizat intervalele dintre întâlnirile cu omologii europeni pentru a transmite ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, detalii despre evoluția discuțiilor.

În eventualitatea în care aceste acuzații s-ar confirma, consecințele politice ar fi semnificative, întrucât ar pune sub semnul întrebării nu doar comportamentul unui stat membru al Uniunii Europene, ci și modul de funcționare al mecanismelor de încredere internă atât la nivelul UE, cât și al alianței nord-atlantice. În absența unor concluzii oficiale sau a unui anunț privind declanșarea unei investigații la nivel european, aceste suspiciuni rămân, deocamdată, în zona relatărilor din presă și a reacțiilor politice.

Totuși, faptul că astfel de semne de întrebare sunt discutate deschis de diplomați și foști oficiali indică depășirea nivelului unei simple dispute bilaterale sau a unei polemici de campanie. În spațiul european, miza vizează direct circuitul informațiilor sensibile și riscul ca detalii din negocieri interne să ajungă la un stat perceput de majoritatea capitalelor europene ca fiind ostil intereselor de securitate ale Uniunii.

Un aspect relevant al acestei situații este că, potrivit unor diplomați europeni citați în presa internațională, temerile legate de posibile scurgeri de informații au dus la extinderea formatelor de tip „breakout”, adică întâlniri în grupuri restrânse între state cu poziții apropiate. Astfel, în locul dezbaterilor în formula completă a celor 27 de state membre, anumite consultări și decizii politice ar fi avut loc în cercuri mai mici.

Deși aceste formate nu sunt o noutate în practica europeană, utilizarea lor mai frecventă în dosare sensibile indică o schimbare de abordare. Printre grupurile menționate se regăsesc formatul Weimar, care include Franța, Germania și Polonia, dar și alte formule regionale sau tematice, precum NB8 ori JEF.

În mod obișnuit, astfel de reuniuni facilitează o coordonare rapidă între state cu interese convergente. În contextul actual, ele sunt prezentate și ca o soluție pentru limitarea riscului ca informațiile sensibile să fie diseminate în afara cercului participanților.

Practic, această evoluție ar putea însemna că Ungaria, deși rămâne membru cu drepturi depline al UE și NATO, se confruntă cu un acces mai restrâns la unele discuții informale unde se conturează pozițiile politice înaintea reuniunilor oficiale. În diplomația europeană, aceste consultări preliminare sunt adesea esențiale, deoarece acolo se negociază compromisuri, se testează variante și se stabilesc liniile roșii ale diferitelor guverne. Limitarea participării nu produce efecte juridice directe, dar poate influența semnificativ capacitatea de influență politică a unui stat membru.