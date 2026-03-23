Noi acuzații la adresa ministrului ungar de Externe, după publicarea unui presupus dialog cu Serghei Lavrov

Ministrul ungar de Externe, Szijjártó Péter, se află în centrul unui nou scandal politic după apariția în spațiul public a transcriptului unui presupus dialog telefonic purtat în februarie 2020 cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

În textul distribuit de autorul unei investigații jurnalistice, oficialul ungar i-ar fi cerut lui Lavrov sprijin pentru organizarea unei întâlniri la Moscova între liderii ruși și premierul slovac de atunci, Peter Pellegrini, înaintea alegerilor din Slovacia.

Jurnalistul maghiar Szabolcs Panyi susține că discuția ar fi fost interceptată de serviciul de securitate al unui stat membru al Uniunii Europene.

Potrivit transcriptului publicat, conversația ar fi avut loc în perioada Conferinței de Securitate de la München, iar tema principală ar fi fost menținerea la putere a coaliției guvernamentale slovace.

În același timp, autorul investigației lansează acuzații mai ample, afirmând că Szijjártó ar fi transmis în mod repetat informații confidențiale despre reuniuni europene către oficiali ruși.

Aceste acuzații nu sunt confirmate public, în acest moment, printr-o poziție oficială a autorităților ungare sau a instituțiilor europene.

În ultimele zile, presa internațională a relatat însă despre suspiciuni occidentale privind contactele apropiate dintre Budapesta și Moscova, inclusiv despre presupuse schimburi de informații între ministrul ungar și partea rusă.

În textul făcut public, Szijjártó Péter i se adresează lui Serghei Lavrov într-un registru direct și prietenos:

„Salut, Serghei, aici Péter. Îți mulțumesc că vorbești cu mine. Dacă înțeleg bine, ești la München, la conferință, nu-i așa?” Lavrov răspunde scurt: „Da, sunt la München.”

Ceea ce urmează, potrivit transcriptului, este o solicitare explicită cu miză politică regională. Szijjártó spune:

„Nu vreau să te deranjez, dar prim-ministrul m-a rugat să te sun, pentru că am avea o cerere destul de mare către tine. După cum știi, în Slovacia vin alegeri pe 29 februarie și pentru noi este de importanță crucială ca actuala coaliție să poată continua.”

Tot în această conversație atribuită, ministrul ungar explică de ce Budapesta ar vedea drept esențială victoria forțelor aflate atunci la guvernare în Slovacia.

„Înțeleg că asta poate suna ciudat din partea unor conservatori maghiari, dar noi sperăm în victoria social-democraților, pentru că ei sunt singura forță rațională din politica slovacă, care funcționează fără influență străină. Pe toți ceilalți practic îi finanțează Soros. Dacă opoziția câștigă, ar fi o tragedie pentru cooperarea central-europeană.”

În continuarea transcriptului, Szijjártó adaugă că și trecerea pragului electoral de către Partidul Național Slovac condus de Andrej Danko ar fi importantă, dar insistă că șansa reală pentru continuarea coaliției depinde de victoria partidului de guvernământ:

„Sperăm că vor reuși, dar singura șansă ca această coaliție să continue este ca partidul aflat la guvernare să câștige alegerile.”

Partea centrală a transcriptului vizează o posibilă întâlnire la Moscova pentru Peter Pellegrini. Potrivit textului publicat, Szijjártó îi spune lui Lavrov:

„Prim-ministrul Pellegrini a fost aici ieri și ne-a spus că, dacă prim-ministrul vostru l-ar primi măcar pentru o jumătate de oră, asta ar fi de mare ajutor pentru câștigarea alegerilor. Ne-a spus că pentru societatea slovacă acest lucru ar conta mult mai mult decât o vizită la Washington.”

Ministrul ungar ar continua astfel:

„De aceea ne-a rugat să te rugăm pe tine și, sincer, și noi am face aceeași rugăminte: s-ar putea organiza așa ceva, ca prim-ministrul vostru să îl primească pe premierul slovac la Moscova, cândva în februarie?”

Răspunsul atribuit lui Lavrov este rezervat, dar deschis: „Este o cerere mare, dar o voi transmite prim-ministrului.” Szijjártó revine apoi și subliniază încă o dată cât de importantă ar fi intervenția.

„Ar fi extraordinar dacă ai putea organiza acest lucru. Pellegrini ne-a cerut ajutorul în această chestiune, pentru că știe cât de bună este relația noastră și că există o relație bună și între președinții noștri. De aceea ne-a încredințat nouă această solicitare.”

Lavrov răspunde, potrivit transcriptului:

„Péter, voi transmite această cerere chiar astăzi și te voi contacta imediat ce există vreo evoluție.”

În partea finală a conversației publicate, Szijjártó insistă asupra consecințelor pe care le-ar avea, din punctul său de vedere, o schimbare de putere la Bratislava.

„Lasă-mă să subliniez încă o dată cât de important este pentru noi ca această coaliție să poată continua în Slovacia. Dacă nu vor putea continua, nu va exista nicio șansă pentru o cooperare pragmatică în Europa Centrală și am pierde enorm.”

Lavrov răspunde: „Am înțeles.” La final, tonul transcriptului devine personal.

„Nici nu știi cât de recunoscător sunt pentru această conversație. Este un semn de prietenie”, spune Szijjártó, iar Lavrov încheie cu formula: „Oricând, prietenul meu. Toate cele bune.”

Autorul care a publicat conversația susține că scopul unui asemenea contact diplomatic ar fi fost de a-l ajuta electoral pe Peter Pellegrini printr-o întâlnire la Moscova care ar fi putut conta în ochii unei părți a electoratului slovac.

Această interpretare aparține autorului investigației și nu este însoțită, în materialul furnizat, de o confirmare oficială. În plus, nu am identificat, în verificarea făcută acum, o confirmare independentă publică a autenticității transcriptului.

În schimb, există relatări recente despre suspiciuni occidentale privind schimburi de informații sensibile între Budapesta și Moscova, acuzații pe care Szijjártó le-a respins public.

Materialul în care a fost publicat transcriptul merge mai departe și susține existența unui tipar de comunicare directă între Szijjártó și Lavrov în timpul consultărilor europene.

Autorul afirmă că „de ani de zile” strânge materiale și dovezi privind presupuse scurgeri de informații din reuniuni ale Uniunii Europene către oficiali ruși.

El susține că un articol recent din The Washington Post confirmă, în linii mari, această pistă și rezumă astfel presupusele practici: „Se întâmplă ca Szijjártó să iasă în pauza unei consfătuiri și, practic, să-l informeze în direct pe colegul său rus despre ceea ce s-a spus în sală.”

Potrivit autorului, acest comportament ar fi cunoscut „în cele mai înalte cercuri politice europene”, iar discuțiile s-ar purta chiar pe linii deschise, în ciuda avertismentelor venite din mediul ungar.

Într-adevăr, The Washington Post a publicat recent un material în care se afirmă că oficiali occidentali privesc cu îngrijorare relația strânsă dintre Budapesta și Moscova și că ministrul ungar ar fi oferit Rusiei informații despre discuții europene.

Publicația a mai notat că Szijjártó nu a comentat articolul, iar după apariția informațiilor a respins acuzațiile și le-a catalogat drept „fake news”, într-o dispută publică reluată și de Associated Press.

Autorul textului spune că a discutat, pe parcursul documentării, cu oficiali din aproximativ șapte state membre ale Uniunii Europene, care i-ar fi confirmat că știu despre presupuse transferuri de informații confidențiale către Serghei Lavrov și alți oficiali ruși. Unul dintre numele menționate este Gabrielius Landsbergis, fost ministru de Externe al Lituaniei.

Potrivit textului, Landsbergis ar fi relatat:

„Comunicarea dintre Szijjártó Péter și Serghei Lavrov este continuă, mi-a spus acea persoană. A susținut, de asemenea, că se scurg informații concret de la reuniunile Consiliului Afaceri Externe al UE – adică negocieri diplomatice sensibile dintre statele membre ajung în mâinile lui Lavrov.”

În paralel, contextul politic recent arată că relația lui Szijjártó cu Moscova rămâne foarte apropiată. Presa ungară a relatat la începutul lunii martie 2026 că ministrul a fost primit la Kremlin de Vladimir Putin, într-o nouă vizită la Moscova.

În forma actuală, cazul combină un transcript atribuit unei interceptări, afirmații jurnalistice despre presupuse intervenții politice în alegerile slovace și acuzații privind scurgeri de informații sensibile din interiorul Uniunii Europene.

Toate aceste elemente au potențial politic major, însă, în lipsa unei confirmări oficiale complete din partea autorităților competente, ele rămân deocamdată la nivelul unor acuzații grave și al unor relatări de presă.

Totuși, fundalul politic este unul real și documentat: partenerii occidentali au exprimat în ultimele zile suspiciuni serioase privind relația specială dintre guvernul ungar și Moscova, iar Szijjártó se numără printre cei mai activi interlocutori europeni ai Rusiei de după declanșarea războiului din Ucraina.