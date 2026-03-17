Ambasadorul Rusiei la București pornește un scandal nuclear cu Occidentul. Ce spune omul lui Putin în România

Ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev, a transmis un mesaj critic la adresa liderilor occidentali, acuzându-i că tratează cu prea multă lejeritate tema armelor nucleare. „Există politicieni în Occident care uită că bomba atomică nu este o jucări”, a declarat acesta într-un interviu acordat publicației Izvestia.

Diplomatul rus a atras atenția asupra responsabilității uriașe pe care o implică deținerea armelor nucleare și a sugerat că unele decizii politice din Occident ignoră acest aspect esențial.

„Este regretabil că există politicieni în Occident care uită că bomba atomică nu este o jucărie și că deținerea unei astfel de arme este, în primul rând, o responsabilitate uriașă față de poporul lor și față de umanitate în ansamblu”, a declarat Vladimir Lipaev.

Acesta a criticat în mod direct modul în care sunt tratate subiectele sensibile din sfera nucleară, susținând că astfel de atitudini pot avea consecințe grave.

„Frivolitatea, aventurismul și abordarea oportunistă sunt inacceptabile în chestiuni nucleare”, a adăugat ambasadorul rus.

Declarațiile vin într-un moment în care în Europa au loc consultări privind întărirea mecanismelor de descurajare nucleară. Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a anunțat că România participă la dialoguri cu Franța pe tema extinderii cooperării în acest domeniu.

Inițiativa a fost susținută și de președintele francez Emmanuel Macron, care a indicat că mai multe state europene și-au arătat interesul pentru o colaborare mai strânsă cu Parisul în privința securității nucleare.

Printre statele menționate se regăsesc Germania, Marea Britanie, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca, în timp ce Finlanda și Estonia și-au exprimat susținerea pentru desfășurarea de arme nucleare NATO.

În același context, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a transmis că aceste inițiative ar putea duce la o creștere a tensiunilor și la riscuri legate de extinderea fenomenului de proliferare nucleară. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate la începutul lunii martie, în care oficialul rus a atras atenția asupra posibilității unei escaladări.

Într-un alt interviu, acordat agenției TASS, ambasadorul rus la București a afirmat că România ar putea deveni un punct de sprijin într-un eventual conflict cu Federația Rusă.

„Riscurile legate de faptul că România ar putea fi folosită ca un cap de pod pentru desfășurarea unui conflict cu Rusia, așa cum s-a întâmplat deja odată, sunt ignorate cu ușurință și sunt ascunse populației”, a declarat diplomatul.

Acesta a susținut că autoritățile române nu ar fi tras concluziile corecte din trecut.