Bărbat din Alba Iulia, căutat de polițiști pentru scene de exhibiționism lângă o școală

Polițiștii din Alba Iulia investighează un caz de exhibiționism după ce un bărbat a fost surprins vineri în apropierea unei școli din municipiu, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba.

Polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia s-au sesizat din oficiu, vineri, după ce o postare anonimă pe o rețea de socializare semnala un bărbat care ar fi săvârșit acte explicite de exhibiționism în apropierea unei unități de învățământ din municipiu.

Cercetările se desfășoară sub aspectul infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, urmând a fi identificat bărbatul și stabilită cu exactitate starea de fapt, conform informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Alba.

Un bărbat de 25 de ani din comuna Calopăr a fost reținut de polițiști după ce, în lunile decembrie 2025 și ianuarie 2026, ar fi supravegheat în mod repetat locuințele a trei femei din Craiova și ar fi săvârșit acte de exhibiționism în fața acestora. Victimele, cu vârste cuprinse între 28 și 33 de ani, au depus plângeri la autorități, semnalând comportamentul agresiv și inadecvat al bărbatului. Sesizările acestora au determinat polițiștii să demareze verificări și să identifice persoana implicată.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au precizat că bărbatul este cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri în formă continuată, iar în prezent se află în custodia poliției pentru 24 de ore. După această perioadă, el urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, care va decide asupra măsurilor preventive ce se impun.