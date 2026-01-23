Social

Bărbat din Alba Iulia, căutat de polițiști pentru scene de exhibiționism lângă o școală

Comentează știrea
Bărbat din Alba Iulia, căutat de polițiști pentru scene de exhibiționism lângă o școalăMașină de poliție. Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Polițiștii din Alba Iulia investighează un caz de exhibiționism după ce un bărbat a fost surprins vineri în apropierea unei școli din municipiu, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba.

Polițiștii fac verificări pentru identificarea autorului actelor de exhibiționism in Alba Iulia

Polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia s-au sesizat din oficiu, vineri, după ce o postare anonimă pe o rețea de socializare semnala un bărbat care ar fi săvârșit acte explicite de exhibiționism în apropierea unei unități de învățământ din municipiu.

Cercetările se desfășoară sub aspectul infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, urmând a fi identificat bărbatul și stabilită cu exactitate starea de fapt, conform informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Alba.

Bărbat cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri lângă o școală

Un bărbat a fost surprins în apropierea unei unități de învățământ din Alba Iulia, unde ar fi săvârșit acte explicite de exhibiționism, potrivit primelor date.

De ce Veaceslav Platon nu a reuşit să-şi ajute salavatorii de la Chişinău.Video
De ce Veaceslav Platon nu a reuşit să-şi ajute salavatorii de la Chişinău.Video
ChatGPT introduce funcția de protecție a minorilor. Accesul la conținutul sensibil, limitat
ChatGPT introduce funcția de protecție a minorilor. Accesul la conținutul sensibil, limitat
Arestat cătușe

Sursă foto: Freepik

Cercetările se desfășoară sub aspectul infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, pentru identificarea bărbatului și stabilirea stării de fapt.

Bărbat reținut pentru acte de exhibiționism în fața locuințelor unor femei

Un bărbat de 25 de ani din comuna Calopăr a fost reținut de polițiști după ce, în lunile decembrie 2025 și ianuarie 2026, ar fi supravegheat în mod repetat locuințele a trei femei din Craiova și ar fi săvârșit acte de exhibiționism în fața acestora. Victimele, cu vârste cuprinse între 28 și 33 de ani, au depus plângeri la autorități, semnalând comportamentul agresiv și inadecvat al bărbatului. Sesizările acestora au determinat polițiștii să demareze verificări și să identifice persoana implicată.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au precizat că bărbatul este cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri în formă continuată, iar în prezent se află în custodia poliției pentru 24 de ore. După această perioadă, el urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, care va decide asupra măsurilor preventive ce se impun.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:17 - Gigi Becali i-a decis viitorul lui Denis Alibec. Anunț făcut după eșecul de la Zagreb
17:05 - De ce Veaceslav Platon nu a reuşit să-şi ajute salavatorii de la Chişinău.Video
16:59 - Bărbat din Alba Iulia, căutat de polițiști pentru scene de exhibiționism lângă o școală
16:53 - ChatGPT introduce funcția de protecție a minorilor. Accesul la conținutul sensibil, limitat
16:44 - Consiliul ONU se întâlnește, în sfârșit, pentru a analiza represiunea sângeroasă comisă de dictatura islamică din Iran
16:31 - AI ca „imigrant invizibil”. Harari avertizează asupra unei crize globale de suveranitate

HAI România!

Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale