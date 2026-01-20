Donații pentru Vipan Kumar, eroul de la Craiova. Românii au reacționat după gestul din Parcul Romanescu

Cazul care a ținut Craiova în tensiune a căpătat o continuare care vorbește despre solidaritate și recunoștință publică. După ce a fost externat din spital, bărbatul care s-a aruncat într-un lac înghețat pentru a salva o fetiță de cinci ani a fost sprijinit financiar prin donații strânse de oameni impresionați de intervenția sa.

Este vorba despre Vipan Kumar, un cetățean indian în vârstă de 47 de ani, stabilit temporar în România, care a intervenit spontan într-un moment critic, punându-și viața în pericol pentru a salva copilul căzut în apă.

După câteva zile de spitalizare, Vipan Kumar a fost externat. La ieșirea din unitatea medicală, acesta a evitat orice discurs grandios și nu a revendicat vreun statut special. A mulțumit jurnaliștilor pentru interesul arătat și a transmis un mesaj scurt, dar încărcat de emoție: „Iubesc oamenii din România!”.

Atitudinea rezervată a bărbatului a fost remarcată inclusiv de cei care l-au cunoscut după incident. Fără să se prezinte ca erou, Kumar a lăsat gestul să vorbească de la sine.

La scurt timp după incident, mai mulți membri ai comunității locale au inițiat o campanie de strângere de fonduri pe pagina de Facebook „Craiova My Beautiful City”. Inițiativa a fost preluată rapid, iar donațiile au început să curgă din partea unor persoane care nu îl cunoscuseră anterior pe Vipan Kumar.

Mesajele de susținere au fost însoțite de contribuții financiare. Organizatorii au anunțat public că suma strânsă este suficientă pentru a produce o schimbare semnificativă în viața bărbatului. Chiar și după atingerea acestui prag, donațiile au continuat.

Reprezentanții campaniei au transmis un mesaj public de mulțumire, subliniind amploarea solidarității generate de cazul de la Craiova. Aceștia au arătat că sprijinul nu a venit doar din partea comunității locale, ci și din alte zone ale țării.

„Donațiile voastre continuă chiar și acum. Eu, Kumar și angajatorul lui vă mulțumim din suflet pentru sprijin și implicare”, au transmis organizatorii campaniei, într-un mesaj adresat publicului.

Dincolo de episodul care l-a adus în atenția publică, Vipan Kumar este unul dintre miile de muncitori străini veniți în România pentru a lucra. Acesta a ajuns în țară în iunie 2024, cu scopul de a-și sprijini familia rămasă în India.

De aproape doi ani trăiește singur în România. Activitatea sa a însemnat muncă fizică grea pe șantiere, program solicitant și un parcurs birocratic complicat pentru menținerea dreptului de ședere. La început, a lucrat ca muncitor necalificat în județul Hunedoara.

Din decembrie 2025, Vipan Kumar este angajat al unei firme de construcții din județul Dolj. În prezent, se află în procedura de definitivare a actelor de ședere, un proces care implică interacțiuni administrative repetate și termene incerte.

Până la incidentul din Craiova, viața sa nu a fost una expusă public. Nu a avut apariții media și nu a căutat notorietate. Gestul de a sări în apa înghețată a fost unul instinctiv, fără calcul sau așteptări ulterioare.

Momentul în care Vipan Kumar a intrat în apa înghețată pentru a salva copilul a avut un impact care a depășit dimensiunea unui incident izolat. Reacția publică a transformat cazul într-un exemplu de solidaritate spontană, într-un context social adesea marcat de neîncredere și tensiuni.