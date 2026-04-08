O zi memorabilă pentru sport în lume și în România
Data de 6 aprilie are multiple semnificații pentru sportul mondial și pentru sportul românesc. Vorbim de debutul Jocurilor Olimpice Moderne, vorbim de Ziua Sportului pentru Dezvoltare și pentru Pace, dar și de un meci legendar între Benfica Lisabona și Universitatea Craiova în Semifinalele Cupei UEFA.

Jocurile Olimpice de la Atena - 1896

Primele Jocuri Olimpice Moderne (în afară de Jocurile Zapeene - Olympiile din anii 1859, 1870, 1875, 1888-1889),  organizate din inițiativa baronului Pierre de Coubertin au avut loc în perioada 6-15 aprilie 1896, la Atena.  Jocurile Olimpice în tradiție antică fuseseră interzise în 393 d.Hr. de împăratul Theodosius cel Mare. Ele se desfășuraseră din 4 în 4 ani, din 776 î.Hr., la Sanctuarul din Olympia închinat lui Zeus și fuseseră dezvoltate de către Herakles, eroul semi-zeu grec, fiu al lui Zeus.

Jocurile din 1896 au reunit 241 sportivi, din 14 țări.  Au avut loc 43 de probe specifice unui număr de 9 sporturi:  lupte greco-romane, înot, atletism, ciclism, gimnastică artistică, haltere,  scrimă, tenis, precum şi tir.

Ziua Sportului pentru Dezvoltare și pentru Pace

Orgnizația Națiunilor Unite a decis în anul 2013, ca data de 6 aprilie să fie celebrată drept Ziua Sportului de Dezvoltare și pentru Pace. Acest fapt, evident, este conectat cu faptul că la 6 aprilie 1896, la Atena avea loc prima ediție a Jocurilor Olimpice de Vară, din inițiativa baronului Pierre de Coubertin.

Scopul  celebrării acestei zile este unic. Vorbim de acțiuni internaționale, campanii de promovare a sportului ca mijloc și activitate de educație, incluziune socială, sănătate, precum și de consolidare a legăturilor de solidaritate și de respect reciproc.

Benfica-U Craiova - 6 aprilie 1983

În data de 6 aprilie 1986, pe legendarul „Da Luz” din Lisabona, în fața a peste 62 000 spectatori, avea loc manșa tur a semifinalelor  Cupei UEFA.

Echipa Benfica Lisabona i-a aruncat în luptă pe: Bento, Pietra, Humberto Coelho, Bastos Lopes, Alvaro, Carlos Manuel, Sheu (schimbat în minutul 55 de  Nene), Alves, Chalana, Diamatino, Filipovic.

Echipa Universitatea Craiova s-a bazat pe Lung, Negrilă, Tilihoi, Ciupitu, Ungureanu, Țicleanu, Donose (77 Dumitru), Irimescu ( înlocuit în minutul 56 de Beldeanu), Geolgău, Crișan, Cămătaru.

Scorul final a fost 0-0, urmând ca echipa care va merge în finală să se impună în returul de la Craiova. Craiova a fost prima echipă românească de club care ajungea atât de departe într-o competiție fotbalistică europeană. Oltenii trecuseră de echipe precum: Fiorentina, Bordeaux și Kaiserslautern.

 

 

