A fost „îndrumătoarea copiilor”. Tragedia vieții sale a făcut-o să își dedice creația literară și activitatea celor mici

Elena Paximade s-a născut la Bârlad, în data de  29 martie 1878. Prin căsătorie, va deveni, așa cum o știm cu toții, Elena Farago, „prietena copiilor”.

Guvernanta copiilor marelui Caragiale devine Doamna Elena Farago

La 12 ani, Elena Paximade în 1890, va rămâne orfană de mamă (Anastasia Paximade), fiind nevoită să abandoneze școala pentru a se ocupa de educația fraților mai mici. În 1895, familia rămâne și fără tată (Francisc Paximade), fapt ce o determină să plece la București. Aici a  fost sprijinită de fratele său mai mare. Pentru a-și întreține frații, Elena Paximade s-a angajat ca guvernantă la familia Caragiale.

În casa marelui dramaturg, cel mai mare al secolului XX și cel mai mare din întreaga istorie a dramaturgiei românești, Elena Paximade a descoperit literatura, teatrul. Spirit autodidact, tânăra Elena  și-a însușit tot ce era mai bun din cultura românească și universală. Dramaturgul a mijlocit întâlnirea dintre Elena Paximade și  economistul socialist Francisc Farago, care i-a devenit soț.

„Îndrumătoarea și prietena copiilor”

În 1898, Elena Farago debutează sub pseudonim, scriind un reportaj, pentru ca apoi, în 1902, în România Muncitoare să îi apară prima poezie. Marele istoric Nicolae Iorga va fi cel care a sfătuit-o pe Elena Farago să debuteze în 1906.

Cazare cu 70 de lei în satul de poveste care împletește tradiția cu arta populară
Mircea Lucescu a anunțat de pe patul de spital că meciul cu Turcia a fost ultimul pentru el
Elena Farago a scris multe poezii pentru copii: Gândăcelul, Motanul pedepsit, Cățelușul șchiop au fost prezente în programa claselor primare. Mesajul acestora era că natura, ființele vii trebuie ocrotite, apărate, iubite. A devenit „prietena copiilor”, o foarte apreciată scriitoare și poetă pentru copii.

Și-a legat numele de Craiova, pentru totdeauna, aici devenind și mamă. A condus trei decenii Fundația „Alexandru și Aristia Aman”

Dezvoltarea Craiovei o va  atrage să vină în acest oraș, mai ales că din 1905, soțul ei, Francisc Farago a fost numit director al Băncii Populare din Craiova. Sensibilă la suferințe, Elena Farago a susținut răscoala țărănească fiind arestată și eliberată ulterior, după ce  istoricul Nicolae Iorga a intervenit personal pe lângă autorități. Elena Farago a adoptat un băiat Mihnea, apoi, în 1913 a devenit ea însăși mamă, născând-o pe Cocuța Farago.

Elena Farago a condus ”Fundația Alexandru și Aristia Aman”, timp de 30 de ani, implicându-se direct în organizarea, modernizarea bibliotecii Fundației, în dotarea cu noi cărți, reviste, instruirea personalului, întocmirea fișelor speciale, cataloagelor.

În 1922, a fondat alături de alți oameni de cultură revista ”Năzuința”, Simion Mehedinți, camil Petrescu  fiind unii dintre colaboratorii permanenți.

Elena Farago a muncit enorm, până la epuizare. S-a îmbolnăvit grav, după 1951, trăind ultimii trei ani în casa ei din Craiova, azi integrată Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman”, unde a decedat la 4 ianuarie 1954.

23:59 - Două românce au câștigat aurul și argintul la Cupa Bulgariei la floretă. Clubul Rapid a bifat în palmares
23:55 - Cazare cu 70 de lei în satul de poveste care împletește tradiția cu arta populară
23:46 - Descoperirea care poate schimba modul în care sunt tratate tulburările de somn
23:32 - A fost „îndrumătoarea copiilor”. Tragedia vieții sale a făcut-o să își dedice creația literară și activitatea celor mici
23:18 - Mircea Lucescu a anunțat de pe patul de spital că meciul cu Turcia a fost ultimul pentru el
23:06 - Obiecte din casă care pot deveni periculoase dacă sunt prea vechi

Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani
Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
