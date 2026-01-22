Un tânăr, reținut de polițiștii din Dolj pentru exhibiționism, după ce mai multe femei au depus plângeri

Un bărbat, în vârstă de 25 de ani, a fost reținut de polițiști după ce, în lunile decembrie și ianuarie, a supravegheat locuințele a trei femei din Craiova și a comis acte de exhibiţionism în faţa locuinţelor acestora, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

Pe data de 20 ianuarie, polițiștii au primit plângeri de la trei femei din Craiova, cu vârste între 28 și 33 de ani, care au reclamat că, între decembrie 2025 și ianuarie 2026, un bărbat le-ar fi supravegheat repetat locuințele fără motiv.

„În fapt, în cursul zilei de 20 ianuarie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi prin plângeri de către trei femei, cu vârste cuprinse între 28 și 33 de ani, toate din municipiul Craiova, cu privire la faptul că, în perioada decembrie 2025-ianuarie 2026, în mod repetat, o persoană de sex masculin le-ar fi supravegheat locuințele fără motiv și ar fi săvârșit acte specifice de exhibiționism”, au anunțat reprezentanţii IPJ Dolj.

În urma cercetărilor, a fost identificat un tânăr de 25 de ani, din comuna Calopăr, bănuit că ar fi comis fapta.

„În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut de poliţişti, pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. În cursul acestei zile, persoana reținută va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea dispunerii unei măsuri preventive”, au anunțat polițiștii.

Reamintim că polițiștii din Perieți, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, au reținut un bărbat de 43 de ani, cercetat pentru amenințări cu moartea și acte de exhibiționism pe rețelele sociale.

Cazul a fost semnalat pe 30 noiembrie 2025, când un bărbat și soția sa, din comuna Bălteni, au depus o plângere scrisă împotriva fratelui bărbatului, acuzat de amenințări cu moartea și de amenințări cu incendierea locuinței, situație în care polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au deschis un dosar penal pentru amenințare.

Ulterior, pe 7 ianuarie, polițiștii s-au sesizat din oficiu după apariția unor informații potrivit cărora același bărbat ar fi comis, în decembrie 2025, acte de exhibiționism în transmisiuni live pe două platforme de socializare, fiind deschis un dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri. În acest caz, a fost deschis un dosar penal, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.