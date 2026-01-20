Un nou dosar penal pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Anchetă pentru fals în acte, după descoperirile din Grecia

Republica Moldova. Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, este vizat într-un nou dosar penal deschis de procurorii anticorupție, de această dată pentru fals în acte. Ancheta a fost inițiată după ce, în urma perchezițiilor efectuate în Grecia, oamenii legii au ridicat zeci de documente de identitate suspecte, emise pe nume diferite și de mai multe state.

Informația privind deschiderea noii cauze penale a fost confirmată pentru presă de procurorul Alexandru Cernei. Potrivit acestuia, procesul penal a fost inițiat de Procuratura Anticorupție pe faptul confecționării, deținerii și utilizării actelor de identitate false, depistate în Grecia.

Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Anticorupție, Ana Priseajniuc, a precizat că dosarul a fost deschis oficial la data de 15 ianuarie 2026, fiind vorba despre o investigație separată de celelalte cauze în care este vizat fostul lider democrat.

Ancheta a fost declanșată după ce, în vara anului 2025, oamenii legii au descoperit într-o vilă de lux din Grecia, închiriată de Vladimir Plahotniuc, cel puțin 21 de acte de identitate. Potrivit informațiilor furnizate de procurori, este vorba despre pașapoarte, cărți de identitate și permise de conducere emise de șase state diferite.

Documentele ar fi fost înregistrate pe cel puțin șapte identități distincte, fapt care a ridicat suspiciuni serioase privind utilizarea sistematică a identităților false pentru a evita urmărirea penală.

În paralel cu noul dosar, procurorii solicită prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii preventive aplicate lui Vladimir Plahotniuc. Termenul actual al arestului expiră pe 25 ianuarie, iar cererea de prelungire a fost examinată de instanță în lipsa fostului lider democrat.

La ședința de judecată nu s-au prezentat nici cei trei martori ai apărării care urmau să fie audiați. Este vorba despre fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu, aflat în România, fostul președinte al Băncii de Economii, Ivan Crivceanschi, precum și fostul deputat Denis Ulanov, care, potrivit apărării, s-ar confrunta cu probleme de sănătate.

Vladimir Plahotniuc a fost extrădat autorităților de la Chișinău la data de 25 septembrie. În prima ședință de judecată la care a fost prezent, acesta s-a declarat nevinovat în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului” și a afirmat că își dorește să „facă lumină” în frauda bancară.

Deși apărarea a solicitat audierea a 164 de martori, instanța a admis audierea a doar 27. Printre persoanele acceptate se numără foști viceguvernatori ai Băncii Naționale a Moldovei – Ion Sturzu și Emma Tăbîrță, fostul președinte interimar Marian Lupu, fostul premier Iurie Leancă, precum și mai mulți foști deputați: Vladimir Andronachi, Sergiu Sîrbu, Oleg Reidman, Veaceslav Ioniță și Denis Ulanov. Pe listă figurează și fosta notară a învinuitului, Olga Bondarciuc.

Potrivit Procuraturii, Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat de 39.282.000 de dolari și 3.518.000 de euro în urma fraudei bancare. Informația a fost făcută publică în februarie 2023, în cadrul emisiunii unei emisiuni de la TV 8 de procurorul general interimar de atunci, Ion Munteanu.

Acesta declara că, în opinia acuzării, există suficiente probe pentru condamnarea fostului lider democrat. În cazul unei sentințe de condamnare, Vladimir Plahotniuc riscă până la 20 de ani de închisoare. Inculpatul pledează nevinovat.

Pe lângă dosarul „furtul miliardului” și noua cauză privind falsul în acte, procurorii mai investighează alte trei dosare penale în care este vizat Vladimir Plahotniuc. Acestea vizează presupuse escrocherii la întreprinderea de stat „Metalferos”, procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte și dosarul „Kuliok”, în care este cercetat și fostul președinte Igor Dodon.