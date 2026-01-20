Social

Ce a pățit un bărbat care a distrus mai multe adăposturi de pisici în Capitală

Ce a pățit un bărbat care a distrus mai multe adăposturi de pisici în Capitală
Un bărbat în vârstă de 56 de ani a fost reținut, marți, de polițiștii Capitalei, fiind cercetat într-un dosar penal pentru tulburarea liniștii și ordinii publice și distrugere, după ce ar fi distrus mai multe adăposturi pentru pisici din Sectorul 3, potrivit DGPMB.

Mai multe adăposturi pentru pisici, distruse pe o stradă din Sectorul 3

Polițiștii Capitalei au pus în aplicare, marți, 20 ianuarie 2026, un mandat de aducere și au reținut un bărbat de 56 de ani, într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de tulburare a liniștii și ordinii publice și distrugere.

Autoritățile s-au sesizat din oficiu și, ulterior, și în urma unei plângeri, după ce o persoană ar fi distrus mai multe bunuri folosite ca adăpost pentru pisici, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei.

„În fapt, polițiștii din cadrul Secției 11 Poliție s-au sesizat din oficiu, fiind ulterior sesizați și prin plângere, cu privire la faptul că, pe o stradă din Sectorul 3, o persoană ar fi provocat distrugeri unor bunuri folosite ca adăpost pentru pisici. Totodată, prin comportamentul său, bărbatul ar fi tulburat liniștea și ordinea publică”, a mai anunțat sursa menționată anterior.

Poliția Capitalei

Poliția Capitalei. Sursă foto: Facebook

Bărbatul a fost plasat sub control judiciar

Bărbatul de 56 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

„Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Secției 11 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice și distrugere”, a anunțat poliția.

Poliția Capitalei dispune toate măsurile legale prevăzute de lege

Poliția Capitalei a transmis că tratează cu maximă seriozitate astfel de fapte și dispune toate măsurile legale prevăzute de lege.

„Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este un procedeu al procesului penal, reglementat de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual pentru administrarea probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, a mai anunțat poliția.

