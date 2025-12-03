Daniel Băluță îl acuză pe Ciprian Ciucu de „blat electoral” cu Anca Alexandrescu

Cu doar câteva zile înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei, candidatul PSD Daniel Băluță lansează acuzații directe la adresa contracandidatului liberal Ciprian Ciucu. Acesta susține că între Ciucu și candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, ar exista o înțelegere politică ascunsă, care influențează modul în care decurge campania.

Daniel Băluță a declarat, miercuri, la Antena 3 CNN, că vede în comportamentul candidatului PNL o colaborare tacită cu Anca Alexandrescu. „Eu cred că distinsul coleg de la PNL încearcă un blat electoral cu colega. Și toată această abordare și tot acest comportament pe care îl are, face parte din strategia dânsului, dar e un blat”, a spus candidatul PSD.

Candidatul PSD la Primăria Capitalei și-a continuat acuzațiile afirmând: „Asta înseamnă o înțelegere prealabilă între cei doi candidați. Asta este opinia mea. Și, dacă vedeți, unul pe altul nu se atacă niciodată. Nu despre domnul Drula. Are blat cu doamna candidat. Este candidata independentă”.

Cel mai recent sondaj realizat de CURS indică o cursă foarte strânsă înaintea scrutinului din 7 decembrie. Daniel Băluță, candidatul PSD, se află pe primul loc cu 26% dintre opțiunile de vot.

Pe poziția a doua se află Ciprian Ciucu, candidatul PNL și primarul Sectorului 6, cu 23%. La o distanță de doar un procent, candidatul USR Cătălin Drulă este cotat cu 22%. Diferența minimă dintre cei doi indică o competiție directă pentru ocuparea locului doi.

Candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, se situează pe locul patru, cu 17% din opțiunile de vot. În continuare, Ana Ciceală, candidata SENS, obține 7%, iar George Burcea, candidatul POT, este creditat cu 4%.

În privința participării la vot, 36% dintre bucureșteni declară că sunt „foarte siguri” că vor merge la urne, iar 16% afirmă că vor vota „sigur”, potrivit acelorași date.

Sondajul CURS din 15 noiembrie indica aproape aceeași configurație politică. Daniel Băluță se afla pe primul loc, cu 27%, fiind urmat de Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu, ambii cotați la câte 22%.

Anca Alexandrescu înregistra 15%, în creștere cu cinci puncte față de sondajul realizat în octombrie. În aceeași cercetare apărea și Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli), plasat cu 10 puncte sub Alexandrescu, înainte de retragerea sa din competiție. Ana Ciceală era evaluată la 3%, iar George Burcea la 2%.