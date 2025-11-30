Politica

Scandal între suveraniști. Șefa POT spune că a fost forțată să susțină candidatura Ancăi Alexandrescu

Scandal între suveraniști. Șefa POT spune că a fost forțată să susțină candidatura Ancăi Alexandrescu
Anamaria Gavrilă, președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), a dezvăluit la România TV că a fost forțată de George Simion să o susțină pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei, precizând totodată că partidul a ales să-l sprijine pe George Burcea,” un candidat considerat curat, independent și complet străin de jocurile politice ale sistemului.”

Anamaria Gavrilă despre cum a fost forțată să o susțină pe Anca Alexandrescu

Anamaria Gavrilă a declarat că George Simion a forțat-o să o susțină pe Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei, precizând că decizia i-a fost prezentată ca un fapt împlinit, fără consultare sau proces transparent. Lidera POT a declarat că această situație a generat confuzie în rândul oamenilor.

„Ei bine, noi, suveraniștii, oamenii care am vrut și cred că termenul de suveranist este, oamenii care au vrut oameni noi la conducere, acest sistem să plece și cei care ne-au condus de 35 de ani să plece, acești oameni nu vor oameni care au fost în sistem și sunt foarte confuzi cum un candidat a reușit să se erijeze în candidatul suveranist, deși nu a fost o discuție înainte, o dezbatere”, a declarat lidera POT.

Președinta partidului a adăugat că desemnarea candidatului drept „opțiunea suveraniștilor” nu a fost discutată în prealabil și că formațiunea nu și-a putut asuma o astfel de decizie fără consultare internă.

Gavrilă a declarat că a fost pusă să susțină un candidat sub amenințarea acuzației de trădare

Anamaria Gavrilă a afirmat că i s-a solicitat să susțină un candidat, fiind prezentată situația ca o obligație, sub amenințarea acuzației de trădare. Președinta partidului POT a spus că nu a considerat că parcursul candidatului reflectă în mod direct principiile suveraniste și a menționat că decizia a fost comunicată fără consultarea formațiunii.

Anca Alexandrescu și George Simion

Anca Alexandrescu și George Simion. Sursă foto: Captură video

Gavrilă a subliniat necesitatea clarificării acestor aspecte. Anamaria Gavrilă a declarat despre Anca Alexandrecu că „dacă te uiți în trecut, o să o vedem aproape de cei care sunt personajele negative ale istoriei României în ultimii 35 de an.”

Gavrilă a explicat alegerea POT de a-l susține pe George Burcea

Anamaria Gavrilă a declarat că, în contextul în care partidul a fost forțat în susținerea Ancăi Alexandrescu, POT a decis să-l sprijine pe George Burcea, pe care l-a descris drept „un om nou, un om curat, care nu a făcut parte din sistem”. Lidera partidului a precizat că această decizie a fost luată fără negocieri politice înainte de alegeri.

Președinta POT a adăugat că formațiunea colaborează cu alte partide doar în cadrul proiectelor parlamentare.  Gavrilă a arătat că scopul principal al deciziilor partidului este reprezentarea interesului cetățenilor și susținerea unui proces electoral transparent.

