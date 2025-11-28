Anamaria Gavrilă despre Anca Alexandrescu: Nu oricine este primit la spitalul SRI

Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei, ar fi fost primită recent la Spitalul SRI, susține Ana Maria Gavrilă, președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), într-o înregistrare publicată pe rețelele de socializare. Declarațiile vin după ce Marian Vanghelie ar fi menționat acest lucru în timpul unei emisiuni moderate de Dan Diaconescu.

Șefa POT susține că știa detalii despre „vizita” acesteia la spitalul SRI.

„Cum lucrează Dumnezeu. În seara aceasta, Marian Vanghelie la Dan Diaconescu a dezvăluit că doamna Anca Alexandrescu a fost primită la spitalul SRI acum câteva zile. Eu știam asta de aproximativ o săptămână, dar am considerat că nu este pentru mine să dezvălui și că, dacă va fi să fie, cineva va spune adevărul”, afirmă Gavrilă.

În mesajul video, lidera POT sugerează că accesul jurnalistei la unitatea medicală a Serviciului Român de Informații ar putea indica existența unor legături speciale.

„Ei bine, să înțelegeți. Nu oricine este primit la spitalul SRI. Dacă dumneavoastră vi se face rău, un cetățean normal, nu veți fi primit la spitalul SRI. Asta nici dacă vi se face rău în fața spitalului SRI, pentru că trebuie să îndepliniți anumite condiții”, a adăugat ea.

Potrivit acesteia, accesul la Spitalul SRI este restricționat, fiind permis doar cadrelor medicale și rudelor de gradul întâi ale acestora. Gavrilă sugerează că vizita Ancăi Alexandrescu nu se încadrează în aceste criterii.

„Cine este primit la spitalul SRI? La spitalul SRI sunt primite cadrele și sunt primite rudele de gradul întâi ale acestor cadre”, a afirmat Gavrilă.

Ana Maria Gavrilă a respins ideea că accesul Ancăi Alexandrescu la Spitalul SRI ar fi fost permis ca urmare a unor modificări recente în politica de primire a pacienților. Potrivit șefei POT, chiar dacă a fost construit un corp nou al spitalului, care permite primirea altor cetățeni ce îndeplinesc anumite condiții, acest lucru nu justifică prezența jurnalistei.

„Acum, știu că dânsa va ieși și va spune nu de când s-a construit un corp nou al spitalului. Acesta este mult mai deschis și primește și alți cetățeni care îndeplinesc anumite condiții”, a afirmat Gavrilă.

Ana Maria Gavrilă a subliniat că acest episod ar putea indica o relație de lungă durată între candidata AUR și instituția de informații.

„Problema este că doamna Anca Alexandrescu este o pacientă veche a acestui spital și a fost primită la acest spital încă dinainte ca acest corp nou să se deschidă și să fie mai permisiv și altor cetățeni”, a declarat președinta POT.

Ana Maria Gavrilă a sugerat că accesul Ancăi Alexandrescu la Spitalul SRI ar putea ridica semne de întrebare asupra statutului acesteia de candidat independent.

„Oameni buni, iată un indiciu clar. Nu poți fi independentă, nu poți fi a oamenilor, că de fapt tu ești tot din SRI”, a mai spus Gavrilă.