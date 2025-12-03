Cu cine consideră Ciprian Ciucu că se luptă pentru Primăria Capitalei: Fiecare vine cu multe lucruri care nu-i recomandă

În plină campanie pentru Primăria Capitalei, candidatul PNL, Ciprian Ciucu, a lansat miercuri critici dure la adresa principalilor săi contracandidați. El susține că bătălia electorală se concentrează între el, candidatul PSD și candidata susținută de AUR, despre care afirmă că nu are experiența necesară pentru a administra Bucureștiul.

Ciucu avertizează și asupra riscurilor pe care le vede în spatele fiecărui adversar și îi îndeamnă pe bucureșteni să vină la vot, mai ales în condițiile în care primarul general ar putea fi ales cu un procent scăzut.

În declarațiile sale, candidatul liberal a subliniat că adversarii principali nu aduc garanții pentru administrarea Capitalei.

„În acest moment, lupta electorală se duce în special cu candidatul extremist şi cu candidatul PSD-ist. Fiecare vine cu multe lucruri care nu-i recomandă, specific ideologiei lor. Daniel Băluţă vine în spate cu o grămadă de interese care nu sunt vizibile în acest moment, au fost vizibile poate doar puţin în această campanie electorală, iar Anca Alexandrescu vine în această luptă cu un bagaj de...Nici nu pot să-mi imaginez cum ar arăta Primăria Capitalei cu Anca Alexandrescu primar, un conflict permanent, o lipsă de proiecte şi o lipsă de viziune, pentru că doamna Alexandrescu nu are niciun fel de experienţă în zona administraţiei publice locale şi cred că ar fi un regres enorm pentru oraşul nostru”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ciucu a subliniat că miza votului este cu atât mai mare cu cât estimările arată că primarul general ar putea fi ales cu un procent redus din voturile bucureștenilor.

„Vor fi nişte alegeri în care primarul general va fi ales cu un număr relativ mic de voturi, va fi ales cu un procent probabil sub 30%, iar acest lucru îi afectează legitimitatea şi îi afectează autoritatea. Mă angajez să muncesc după ce voi fi ales primarul general Capitalei astfel încât să demonstrez tuturor că a meritat încrederea celor care mă vor vota şi că voi duce oraşul mai departe şi îl vom pune împreună la punct”, a mai afirmat Ciprian Ciucu.

Conform celui mai recent sondaj realizat de AtlasIntel pentru HotNews, Daniel Băluţă (PSD) și Anca Alexandrescu (susținută de AUR) sunt aproape la egalitate în intențiile de vot, diferența dintre ei fiind de doar 0,1%. Ciprian Ciucu se află foarte aproape, la doar 1,5% distanță.

Într-o măsurătoare a aceluiași institut din urmă cu două săptămâni, Ciucu se afla pe primul loc, urmat de Băluță, iar Alexandrescu ocupa poziția a treia.