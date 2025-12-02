Grindeanu: Adevăratul duşman al bucureştenilor este Cătălin Drulă

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat, marți, că, în opinia sa, „haosul” din administrația locală din ultimii ani are un responsabil clar, USR, „pentru că sunt cei care au gestionat de ani buni mersul la Primăria Generală a Capitalei”. „Astăzi, când vorbim haos, întruchiparea acestui haos este dată de Cătălin Drulă, ca şi candidat pe care îl are această formaţiune politică la Primăria Generală”, a mai spus acesta, la Parlament.

Potrivit președintelui PSD, „haosul” din administrația locală a fost cauzat de partidul USR, care a gestionat de mult timp activitatea de la Primăria Generală a Capitalei.

„Haosul în administraţia locală de foarte mulţi ani are un nume, USR, pentru că sunt cei care au gestionat de ani buni mersul la Primăria Generală a Capitalei, sunt cei care au primit în mod covârşitor votul şi încrederea bucureştenilor, dar, totodată, răspunsul bucureştenilor este acesta. Astăzi, când vorbim haos, întruchiparea acestui haos este dată de Cătălin Drulă, ca şi candidat pe care îl are această formaţiune politică la Primăria Generală”, a afirmat Grindeanu.

El a mai declarat că „toate lucrurile văzute în aceste zile și săptămâni reprezintă tactici de campanie”. „Adevăratul duşman al bucureştenilor este Cătălin Drulă” a mai adăugat liderul PSD.

Întrebat dacă Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, ar trebui să abordeze public subiectul locuințelor achiziționate, Grindeanu a spus că nu crede acest lucru.

„N-am să cred o secundă. Sunt chestiuni care ţin de sunet şi lumini, pe care ceilalţi contracandidaţi le aruncă în acest moment”, a mai adăugat acesta.

O investigație Snoop.ro arată că, în declarația de avere, Băluță menționează doar moștenirile soției, precum și un teren și o casă donate fiicei, însă averea substanţială apare pe numele unor rude ale edilului din Sectorul 4.

Confrom anchetei, „părinţii pensionari, ambii trecuţi prin Primăria S4, şi fratele său au apartamente, terenuri şi case cumpărate cu peste un milion de euro şi proprietăţi evaluate la peste 1,5 milioane euro”.