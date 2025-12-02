Politica

Ludovic Orban îl laudă pe Vlad Gheorghe pentru retragerea în favoarea lui Ciprian Ciucu

Ludovic Orban îl laudă pe Vlad Gheorghe pentru retragerea în favoarea lui Ciprian CiucuCiprian Ciucu Vlad Gheorghe. Sursa foto: Facebook
Ludovic Orban, liderul Forța Dreptei, a salutat decizia lui Vlad Gheorghe de a se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și de a-l susține pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL. Ludovic Orban consideră că gestul acestuia reflectă maturitate politică și responsabilitate față de București.

Ludovic Orban, despre decizia lui Vlad Gheorghe

Potrivit fostului consilier al lui Nicușor Dan, Vlad Gheorghe a arătat că nu se lasă ghidat de orgoliu în cursa politică.

„Salut decizia înțeleaptă a lui Vlad Gheorghe. Retragerea din competiţia electorală şi susţinerea lui Ciprian Ciucu arată că lui Vlad chiar îi pasă de Bucureşti şi că acţionează politic nu îndemnat de orgoliu, ci de raţiune”, a scris Orban pe Facebook.

Ludovic Orban a amintit că Vlad Gheorghe s-a remarcat ca unul dintre cei mai activi europarlamentari în mandatul 2019–2024 și a fost nevoit să candideze independent după ce USR nu l-a mai inclus pe liste. Chiar și așa, Gheorghe a obținut peste 220.000 de voturi.

Ludovic Orban

Ludovic Orban. Sursa foto: Captură video Youtube

L-a susținut pe Nicușor Dan

Orban a subliniat că fostul europarlamentar a fost un susținător „asumat” al lui Nicușor Dan și că participarea sa la alegerile pentru Primăria Capitalei a fost una serioasă, fiind „un candidat serios, cu un program foarte articulat”.

Ludovic Orban afirmă că decizia lui Vlad Gheorghe de a renunța la candidatură și de a-și îndemna susținătorii să voteze cu Ciprian Ciucu reflectă conștientizarea pericolului în care se află Bucureștiul. Orban susține că Gheorghe nu poate permite ca Primăria Capitalei să fie „din nou capturată de caracatița PSD sau, și mai grav, transformată într-o tribună a extremismului prorus”.

Orban: Ciucu, singura opțiune viabilă de centru-dreapta. Laude la adresa lui Vlad Gheorghe

Ludovic Orban reamintește că atât REPER, cât și Forța Dreptei îl susțin pe Ciprian Ciucu. El subliniază că Ciucu a demonstrat deja că este un primar performant și reprezintă singura opțiune de centru-dreapta cu șanse reale.

Vlad Gheorghe a anunțat că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și îl susține pe Ciprian Ciucu. El a făcut un apel către candidatul USR, Cătălin Drulă, să îl sprijine și el pe Ciucu, pentru a preveni alegerea unui primar extremist la București.

Anunțul survine după un sondaj AtlasIntel, care arată că Daniel Băluță, candidatul PSD, și Anca Alexandrescu, independentă susținută de AUR, conduc în intențiile de vot cu doar 0,1% diferență. Vlad Gheorghe este cotat cu 0,9%, situându-se pe penultimul loc.

Deși a decis să se retragă, numele lui Gheorghe va rămâne pe buletinele de vot pe poziția 7, deoarece candidaturile au fost definitive din 23 noiembrie. Experiența alegerilor prezidențiale din 2024, când Ludovic Orban s-a retras în favoarea Elenei Lasconi, arată că unii alegători votează în continuare pentru candidați retrași, Orban obținând atunci peste 20.000 de voturi.

