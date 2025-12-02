Drulă, îndemnat să iasă din cursa pentru Primăria Capitalei. Mesajul lansat de Ciucu

Ciprian Ciucu i-a sugerat lui Cătălin Drulă să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, menționând că aceasta ar fi „decizia corectă pentru polul de centru-dreapta”. Fără a-l numi direct, liberalul l-a catalogat drept „candidatul de pe locul 4”, referindu-se la sondajul AtlasIntel care îl plasează pe Drulă pe această poziție și arată ascensiunea Ancăi Alexandrescu.

Potrivit liberalului Ciprian Ciucu, sondajele de opinie arată că șansele candidatului extremist sunt reale, iar într-un astfel de context orice susținere este binevenită.

„Este real. Vedem că sondajele de opinie dau șanse, care sunt cât se poate de reale, candidatului extremist, populist și fără experiență administrativă. În acest context o astfel de susținere este extrem de binevenită. Vedem, candidatul PSD s-a stabilizat pe locul 3, candidatul USR este stabilizat pe locul 4 cu șanse foarte puține de a crește și în acest context duce o campanie negativă, care dezbină. Noi dăm astăzi un semnal de unitate a centrului-dreapta”, a spus Ciprian Ciucu, într-o conferință de presă susținută în fața Primăriei Capitalei.

El a făcut un apel către „candidatul de pe locul 4”, candidatul USR, să nu mai dezbine și să ducă o campanie pozitivă, în cazul în care nu dorește să li se alăture în continuare.

„Împreună cu alți parteneri cum ar fi REPER, Forța Dreptei, acum și cu venirea lui Vlad Gheorghe în construcție cred că ne sporim șansele. Deci apelul meu, către domnul... candidatul de pe locul 4 - candidatul USR - este să nu mai dezbine, este să ducă o campanie pozitivă, asta în cazul în care nu vrea să ni se alăture în continuare”, a mai spus el.

În viziunea lui Ciprian Ciucu, o dezbatere publică între candidați ar fi binevenită. Totuși, el a subliniat că nu este dispus să participe la o discuție doar cu Cătălin Drulă, după afirmațiile și jignirile acestuia.

„Candidații să vină la o dezbatere. Din acest punct de vedere mi se pare normal să avem această dezbatere, dar încă o dată, o dezbatere doar cu Cătălin Drulă după ce a zis, ceea ce a zis. După ce m-a jignit, după ce nu și-a cerut scuze. Măcar dacă avea decența de a-și cere scuze, puteam să iau în considerare această dezbatere (n.red cu toți candidații). Dar de ce să mă duc la dezbatere? Să mă jignească în continuare, nu văd logica în interiorul electoratului de centru dreapta”, a mai spus el.

Campania lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei este finanțată integral de USR. Conform datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă, USR, condus de Dominic Fritz, s-a împrumutat cu 810.000 de lei și a cheltuit 140.615,85 de lei doar în Capitală, potrivit Jurnalului.

Printre furnizorii de servicii se află și o companie asociată contracandidatei Ana Ciceală, de la partidul SENS, care nu apare în lista veniturilor declarate de campanie, arată Jurnalul.