Ce îi cere liderul PSD Sorin Grindeanu premierului Ilie Bolojan, la întâlnire - surse

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a discutat, azi, cu premierul Ilie Bolojan, despre mai multe teme la zi. Una dintre ele a fost cea legată de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pe care social-democratul vrea să o vadă demisă de la conducerea instituției, potrivit unor surse politice. Totul a venit după scandalul alimentării cu apă.

De asemenea, tot în acest context, Grindeanu i-a mai cerut lui Ilie Bolojan să demită toată conducerea celor de la USR, de la Apele Române, conform unor surse.

Totodată, șefului Executivului i s-a mai solicitat și desființarea ESZ Prahova prin trecerea la Consiliul Județean Prahova în cadrul Hidro Prahova.

După apariția informațiilor legate de solicitările pe care Sorin Grindeanu i le-a adresat lui Ilie Bolojan, Diana Buzoianu a postat un mesaj pe contul de Facebook. Ea a acuzat că social-democrații vor să o îndepărteze de la Ministerul Mediului, pentru că în perioada următoare va urma o reorganizare la Romsilva. Iar Buzoianu a cerut ca multe posturi de directori să fie tăiate.

„Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva. Eu am cerut tăierea drastică a numărului de directori - 12 direcții regionale cu câte un director silvic și un director tehnic. PSD a zis: hai să vedem... sigur... acceptăm 12 direcții regionale, dar să rămână câte un directoraș sefuț și la nivel de județ - adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm niște structuri regionale”, a scris Diana Bucoianu pe rețeaua socială.