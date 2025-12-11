Când va curge, din nou, apă potabilă în Dâmbovița și Prahova. Veștile date de Diana Buzoianu

Problema ape potabile cu care se confruntă unele localități din județele Dâmbovița și Prahova se va rezolva în această săptămână, după cum a anunțat, azi, ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Mai este nevoie ca analizele făcute de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) fă fie pozitive.

Sunt în aceeaşi situaţie încă câteva alte localităţi din Brahova şi, dacă nu mă înşel chiar mâine vor fi următoarele localităţi. Deci probabil că săptămâna aceasta, dacă toate analizele vor ieşi bine la DSP, toate localităţile care au fost afectate vor avea apă potabilă.

Eu promit că acum suntem în analiza probelor şi că, aşa cum DSP a cerut, vor fi respectate toate etapele, în mod evident şi toate analizele care au fost făcute, din ce am fost informată, au ieşit bine, deci suntem pe un traseu de a fi aprobat”, a spus ministrul Mediului la Europa FM.

De asemenea, este nevoie de realizarea lucrărilor de reabilitare în zona lacului Paltinu în perioada următoare.

„Astăzi, am vorbit cu reprezentanţii din Dâmboviţa, care sunt deja în discuţii cu Apele Române, să găsească surse alternative de apă, ca să nu mai depindă doar de Paltinu. Vorbim de foraje care trebuie să fie făcute şi săptămâna viitoare deja reprezentanţii de la nivel local au zis că vor veni cu o propunere de investiţii care trebuie făcute pe termen scurt, ca să aibă şi ei acces la această sursă alternativă de apă”, a mai precizat Buzoianu.

În ultimele zile, PSD i-a cerut demisia ministrului, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu a avut o discuție cu premierul Ilie Bolojan pe acestă temă.

BUZOIANU, NE VEDEM LA MOTIUNE!

Plina de tavna, ministra habarnista vorbeste de onoare.Demisia de onoare a directorului general pentru care a girat si caruia i-a multumit pentru ce a facut.

DOREL traieste in lumea lui si minte cum respira.

Zice ca nu are nicio raspundere pentru ca de doua saptamani 120000 de oameni n-au apa potabila.

Ireal!

Ne vedem la motiune!”, a transmis, ieri, pe Facebook, Daniel Zamfir, liderul social-democraților din Senat.

De asemenea, ieri, AUR a depus o moțiune simplă.