Diana Buzoianu respinge respinge ideea demisiei și anunță sancțiuni dure după raportul Corpului de Control

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, reacționează la solicitarea PSD de a-și depune mandatul și afirmă că nu a luat în calcul nicio clipă demisia, susținând că nu se lasă intimidată și că, odată cu finalizarea raportului Corpului de Control, vor urma demiteri în lanț în instituțiile aflate în subordinea ministerului.

Solicitată la Antena 3 să comenteze presiunile apărute în contextul crizei apei potabile, Diana Buzoianu a transmis că nu a contemplat nicio secundă retragerea din funcție. Ea a subliniat că „acolo unde există o vină, ea trebuie să fie asumată” și că reformele demarate la Ministerul Mediului reprezintă unul dintre motivele pentru care situația este discutată intens în Parlament. Ministrul a adăugat că „Nu voi fi intimidată sub nicio formă şi în acest moment suntem în linie dreaptă pentru a duce mai departe reformele din minister”.

Diana Buzoianu a menționat, de asemenea, că are discuții zilnice cu premierul cu privire la evoluția situației din Prahova și Dâmbovița. Ea a reiterat poziția sa fermă în privința demisiei: „În ceea ce priveşte demisia mea, nu îmi voi da niciun fel de demisie, nu voi ceda la niciun fel la presiune”.

La rândul său, liderul PSD Sorin Grindeanu a afirmat că subiectul a fost analizat în ședința partidului și că intenționează să aibă o discuție cu prim-ministrul Ilie Bolojan înainte de a face publică o decizie a formațiunii.

Ministrul a anunțat că raportul Corpului de Control referitor la criza apei potabile a fost finalizat și că miercuri vor fi luate măsurile necesare, apreciind că acestea ar fi trebuit aplicate deja în urmă cu câteva zile. Ea a explicat că reprezentanții instituțiilor din subordinea ministerului, la nivel local, nu au transmis informațiile necesare privind situația și nu au luat măsurile minime pentru prevenirea efectelor.

Declarațiile ei au vizat lipsa pregătirilor pentru asigurarea rezervelor de apă și absența comunicării după apariția incidentului. Buzoianu a precizat că „Sunt o serie întreagă de lucruri care s-au întâmplat, inclusiv cu încălcarea legislaţiei”, ceea ce justifică necesitatea deciziilor ferme.

În același context, ministrul a avertizat cu privire la discuțiile apărute în spațiul public pe tema Paltinu, spunând: „Să nu avem niciun fel de dubiu că discuţia legată de Paltinu nu este decât o manipulare, în încercarea de a ne îndepărta de la nişte măsuri pe care suntem pregătiţi să le luăm”.