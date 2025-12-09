PNL acuză un posibil blat între PSD și AUR la alegerile locale din comuna Vânători

Alegerile parțiale din comuna Vânători, județul Iași, au fost câștigate de PSD, dar liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, acuză o posibilă înțelegere între PSD și AUR, după ce candidata AUR a obținut doar opt voturi din peste 2.100.

Alegerile parțiale pentru Primăria comunei Vânători, județul Iași, au avut loc duminica trecută, în urma decesului edilului social-democrat. Scrutinul a fost organizat pentru desemnarea unui nou primar care să preia conducerea administrației locale.

Potrivit datelor oficiale comunicate după încheierea procesului electoral, prezența la urne a fost de 60,6 la sută. În total, au fost exprimate peste 2.100 de voturi de către alegătorii din comună.

Alegerile din comuna Vânători au fost câștigate de candidatul Partidului Social Democrat, Bogdan Lupu, care a obținut 57 la sută din voturile exprimate.

Pe locul al doilea s-a clasat candidatul Partidului Național Liberal, Vasile Asoltanei, cu un scor de 40,3 la sută, corespunzător unui număr de 860 de voturi.

Pe următoarele poziții s-au aflat candidatul Partidului Oamenilor Tineri, cu un procent de 2,2 la sută, și candidata Alianței pentru Unirea Românilor, Maria Neder, care a obținut doar opt voturi, adică 0,37 la sută din total.

Diferența foarte mare dintre scorul obținut de candidata AUR și celelalte rezultate a generat reacții politice imediate la nivel județean.

Deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, a reacționat public după anunțarea rezultatelor și a acuzat filialele județene ale PSD și AUR că ar fi făcut blat la alegerile din comuna Vânători.

În opinia sa, scorul extrem de scăzut obținut de candidata AUR nu poate fi considerat o simplă întâmplare. Alexandru Muraru susține că această situație ar fi favorizat în mod direct candidatul PSD.

„Nu cred în coincidenţe. Nu putem vorbi de un accident al AUR în comuna Vânători, ci de o dovadă că PSD Iaşi a profitat şi a revendicat o victorie care stă sub semnul unei înţelegeri între Ciprian Paraschiv şi Bogdan Cojocaru, preşedinţii AUR Iaşi, respectiv PSD Iaşi”, a declarat liderul PNL Iași.

În continuarea declarației, Alexandru Muraru a afirmat că rezultatul obținut de PSD la Vânători nu ar fi fost posibil în lipsa pasivității electoratului AUR.

„În realitate, PSD nu ar fi avut nicio şansă să câştige la Vânători dacă AUR ar fi mobilizat măcar jumătate din electoratul care îl susţinuse la precedentele scrutine”, a mai afirmat acesta.

Totodată, liderul PNL Iași a pus rezultatul alegerilor în legătură cu un schimb politic anterior, legat de alegerile prezidențiale.

„Practic, ce s-a întâmplat la Vânători, este nota de plată întoarsă de AUR către PSD, după ce social-democraţii au donat voturi lui Simion în alegerile prezidenţiale”, a declarat Alexandru Muraru.

Liderul PNL Iași a criticat și modul în care AUR ar fi gestionat campania electorală din comuna Vânători. Potrivit acestuia, candidata partidului ar fi fost abandonată de propria formațiune.

El consideră că AUR ar fi propus un candidat de formă, care nu a beneficiat de susținere reală în campanie.

„AUR a pus un candidat de formă, care nu a dat niciun semn de combativitate şi care se exprimă cu dificultate, lăsând cale liberă spre primărie candidatului PSD”, a mai afirmat Alexandru Muraru.

Scorul de doar opt voturi obținut de candidata AUR, reprezentând 0,37 la sută din totalul voturilor exprimate, este unul extrem de scăzut raportat la participarea electorală din comună.

Potrivit informațiilor oficiale, în comuna Vânători au fost exprimate peste 2.100 de voturi. Comparativ cu rezultatele obținute de AUR la alte scrutine, diferența a fost una semnificativă.