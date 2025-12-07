Apa care a plecat din stația Voila respectă parametrii necesari pentru consum. CJ Prahova anunță alte noi analize

Reprezentanții Consiliului Județean (CJ) Prahova au anunțat că, în urma analizelor făcute, Direcția de Sănătate Publică (DSP) a confirmat că apa care a plecat din stația Voila respectă parametrii necesari pentru consum. Cu toate acestea, vor urma noi analize pe probe prelevate din sistemul de distribuție operat de Hidro Prahova, după ce compania va anunța că rețeaua funcționează în condiții optime, potrivit comunicatului de presă emis de CJ Prahova.

Potrivit CJ Prahova, DSP Prahova a finalizat analizele microbiologice realizate la stația de tratare ESZ Voila, înainte ca apa să fie introdusă în sistemul de distribuție operat de Hidro Prahova. „Rezultatele sunt conforme cu valorile prevăzute de OG nr. 7/2023 şi HG nr. 971/2024, ceea ce înseamnă că apa tratată în această staţie este potabilă”, se mai arată în comunicat.

Conform sursei citate, determinările au vizat parametrii microbiologici necesari pentru declararea potabilității, respectiv bacterii coliforme, E. coli, enterococi intestinali, numărul de colonii la 22°C și 37°C, precum și Clostridium perfringens, având în vedere că sursa este un lac de acumulare.

Reprezentanții CJ Prahova au precizat că, potrivit metodologiei, apa poate fi considerată potabilă doar dacă toate aceste determinări se încadrează în limitele legale.

„În urma verificărilor, DSP Prahova a confirmat că apa care a părăsit staţia Voila îndeplineşte parametrii necesari pentru consumul uman. După ce Hidro Prahova va anunţa că sistemul este optimizat, echipele DSP vor preleva probe şi din sistemul de distribuţie operat de Hidro Prahova. Aceste analize sunt esenţiale, deoarece reţeaua a fost golită timp de mai multe zile, iar conductele au trecut prin procese de reumplere, spălare, clorinare şi remediere a unor avarii apărute în timpul amorsării”, a mai anunat CJ Prahova.

Astfel, analizele microbiologice din rețea au o durată totală de 72 de ore de la însămânțarea probelor în laborator, cu citiri intermediare la 24 de ore și la 48–50 de ore, iar validarea rezultatului final are loc la 72 de ore.

CJ Prahova a subliniat că apa din distribuție poate fi declarată potabilă în mod oficial doar după încheierea acestui interval.