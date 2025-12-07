Câmpina rămâne din nou fără apă după ce s-au stricat conductele

La numai 24 de ore după ce premierul Ilie Bolojan anunța revenirea la normal în privința alimentării cu apă, Câmpina și o parte din Poiana Câmpina au rămas din nou fără apă potabilă. Sâmbătă seară, Hidro Prahova a decis oprirea temporară a furnizării, explicând că în timpul umplerii conductelor au apărut „avarii punctuale”, generate de punerea în funcțiune a rețelei după mai bine de o săptămână de întrerupere.

Conform comunicatului remis presei, de la ora 22:00 alimentarea a fost suspendată pentru realizarea intervențiilor necesare, arată News.ro. Compania precizează că „au fost identificate avarii punctuale, fiind necesară intervenţia operativă pentru stabilizarea reţelei”, iar reluarea alimentării a impus, potrivit recomandărilor DSP Prahova, efectuarea obligatorie a operațiunilor de spălare și purjare.

Hidro Prahova estimează o durată de aproximativ zece ore pentru aceste lucrări, durata finală depinzând de modul în care evoluează situația în teren.

Compania anunță că echipele intervin pentru a remedia avariile apărute imediat după repornirea sistemului, pentru înlocuirea unor vane care cedează sub presiune și pentru efectuarea procedurilor tehnice impuse în astfel de situații: spălare și purjare, adică eliminarea impurităților și reziduurilor din instalație prin jeturi de apă la presiune ridicată.

„Menţionăm că, în prezent, Hidro Prahova S.A. furnizează apă populaţiei în conformitate cu adresa transmisă de DSP Prahova, din Staţia de Tratare a Apei Voila. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă asigurăm că echipele sunt mobilizate pentru reluarea furnizării în cel mai scurt timp şi în condiţii de siguranţă sanitară”, transmite operatorul.

Localitățile din județ rămân, în acest interval, pe program normal de distribuție, însă apa nu poate fi folosită pentru consum uman, restricție impusă anterior și menținută de DSP.

Vineri noapte, Hidro Prahova și operatorii locali au început umplerea instalațiilor care alimentează cele 13 localități rămase fără apă din cauza problemelor de turbiditate apărute la barajul Paltinu. Populația a primit în primă fază apă neconformă pentru băut sau gătit, ci doar pentru uz menajer, iar în tot acest timp au fost transmise mesaje RO-ALERT prin care locuitorii erau avertizați să nu folosească apa în scopuri care presupun ingerare sau contact direct cu pielea.

Prefectul Daniel Nicodim a explicat că rezultatele analizelor DSP pentru apa reintrată în sistem vor fi gata abia săptămâna viitoare, iar până atunci restricțiile rămân în vigoare. Guvernul continuă distribuirea de apă potabilă din rezervele statului către toate localitățile afectate.

DSP Prahova confirmă că probele inițiale arată parametri fizico-chimici buni, dar subliniază că rețeaua nu este încă stabilizată. „La momentul acesta, probele prelevate sunt foarte bune (…) vor mai trebui luate alte analize în momentul în care acesta se va echilibra”, a declarat directorul instituției, Cătălin Albu.

ISU Prahova a anunțat că va transmite alerte prin RO-ALERT la fiecare trei ore, între 6:00 și 22:00, pentru a reaminti populației interdicțiile de utilizare a apei.

Criza a izbucnit după ce golirea barajului Paltinu, necesară pentru lucrări de decolmatare, a coincis cu ploi torențiale care au ridicat turbiditatea apei la niveluri ce nu au mai permis tratarea ei. Astfel, peste 107.000 de persoane din 13 localități din Prahova și una din Dâmbovița s-au trezit fără apă potabilă, iar întreruperea anunțată tardiv a generat revolte și confuzie.

Instituțiile locale implicate s-au acuzat reciproc de lipsă de comunicare și neglijență. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a trimis Corpul de control la Exploatare Sistem Zonal Prahova și la Administrația Bazinală de Apă Buzău–Ialomița, argumentând că acestea cunoșteau riscurile, însă nu au informat la timp autoritățile și populația.

În replică, voci din PSD au cerut demisia ministrului, acuzând-o de gestionarea deficitară a situației. Buzoianu a respins public presiunile, afirmând că problemele structurale din sistem sunt vechi de decenii și nu pot fi reparate în câteva luni, iar la nivel central nu se poate face „micromanagement”.