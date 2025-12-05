Prefectul judeţului Prahova: Reluarea alimentării cu apă în localitățile afectate ar urma să înceapă din această seară

Cel mai mare furnizor de apă din județul Prahova, Hidro Prahova, alături de distribuitorii mai mici din județ, estimează că în noaptea de vineri spre sâmbătă va începe umplerea instalațiilor care alimentează localitățile rămase fără apă în ultima săptămână. „Am adoptat în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă hotărârea numărul 13, prin care am stabilit condiţiile în care, începând cu ora 23:00 în această seară, localităţile afectate de criza apei vor fi realimentate de către fiecare operator în parte”, a scris, vineri seară, prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, într-o postare pe Facebook.

Potrivit prefectului, analizele realizate de Direcţia de Sănătate Publică Prahova pe probele din apa care va intra în sistem după pauza de o săptămână vor fi finalizate săptămâna viitoare, iar până atunci apa nu este recomandată pentru consum.

În acest context, Guvernul va asigura apă potabilă din rezervele de stat în cele 13 localităţi afectate de criza apei.

Reprezentanţii DSP Prahova au transmis că instituţia a stabilit un set de măsuri pentru operatorii de apă, iar probe vor fi recoltate periodic pentru a verifica parametrii de potabilitate.

„La momentul acesta, probele prelevate şi de ESZ Prahova şi de noi sunt foarte bune şi mă refer aici la parametrii fizico-chimici care se încadrează în normările de potabilitate. Faptul că sistemul este încă gol şi nu este echilibrat, vor mai trebui luate alte analize în momentul în care acesta se va echilibra. Şi atunci o să vedem partea finală a analizelor şi vom vedea care este gradul de potabilitate al apei”, a afirmat Cătălin Albu, directorul DSP Prahova.

ISU Prahova va transmite, prin sistemul RO-Alert, la fiecare trei ore, mesaje privind calitatea apei, în intervalul 6 – 22, prin care va informa oamenii că, deocamdată, apa din reţea nu poate fi folosită pentru consum, igiena personală, spălarea alimentelor sau gătit.