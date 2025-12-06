Politica

PUSL îi cere premierului Ilie Bolojan demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe fondul crizei apei din Prahova și Dâmbovița

PUSL îi cere premierului Ilie Bolojan demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe fondul crizei apei din Prahova și Dâmbovița
Din cuprinsul articolului

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) solicită premierului Ilie Bolojan destituirea ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, acuzând o gestionare defectuoasă a crizei generate de golirea Barajului Paltinu. Formațiunea susține că situația a scăpat de sub control în Prahova și Dâmbovița, iar efectele sunt resimțite de populație, mediul economic și instituțiile publice.

Într-un mesaj semnat de deputatul Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv al PUSL, partidul afirmă că România se confruntă cu o situație fără precedent, iar responsabilitatea aparține direct ministrului Mediului. Potrivit PUSL, fiecare zi în care Diana Buzoianu rămâne în funcție reprezintă o ofensă la adresa cetățenilor afectați.

Criză extinsă: localnici fără apă, spitale și firme blocate

PUSL atrage atenția că, de două săptămâni, locuitorii din zonele afectate se confruntă cu lipsa apei potabile și menajere, centrale termice defectate și activități economice suspendate. Unele unități medicale au fost nevoite să trimită pacienții în alte localități, iar școlile au trecut la cursuri online, scenariu întâlnit în pandemie.

„Este o situație fără precedent, scăpată de sub orice control”, transmite PUSL, subliniind că efectele golirii barajului ridică întrebări grave privind modul în care a fost autorizată și coordonată operațiunea.

Rusia amenință voluntarii români din Getica: Vor fi trași la răspundere
Rusia amenință voluntarii români din Getica: Vor fi trași la răspundere
Ce reprezintă cifrele de pe prăjitorul de pâine. Principiul real de funcționare al aparatului
Ce reprezintă cifrele de pe prăjitorul de pâine. Principiul real de funcționare al aparatului

36 de avertizări ignorate, acuză PUSL

Documentul publicat de partid arată că Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița ar fi emis 36 de informări și avertizări legate de riscurile operațiunii. Acestea ar fi ajuns la conducerea Exploatării Sistem Zonal Prahova și la Administrația Națională Apele Române (ANAR).

PUSL întreabă de ce directorii celor două instituții se află în continuare în funcție, având în vedere avertismentele primite, și de ce ministra Diana Buzoianu nu și-a depus demisia.

Formațiunea contestă și decizia de a autoriza golirea simultană a trei baraje din România, sugerând că probleme similare pot apărea și la Vidraru.

Întrebări fără răspuns și acuzații de sabotaj economic

Partidul pune sub semnul întrebării lipsa unui plan coerent de intervenție, nerespectarea termenelor de lucrări și absența unor măsuri de prevenție adaptate sezonului rece.

Conform PUSL, oprirea centralei și rafinăriei din Prahova, rămase fără apă tehnologică, precum și blocajele din industrie, educație și sănătate, arată proporțiile crizei. Umaniștii acuză o posibilă subminare a economiei și a sistemelor esențiale ale statului.

Solicitare fermă către premier

În finalul scrisorii adresate premierului Ilie Bolojan, PUSL cere transmiterea urgentă către Președinție a cererii de revocare a ministrului Mediului.

„Nu mai e timp și nici loc de discuții. Vrem nume și pedepse, nu justificări”, se arată în mesajul semnat de Grațiela Gavrilescu.

PUSL îl provoacă pe premier să decidă „dacă apără impostorii USR sau propria națiune”:

„Fiecare zi în care ministrul USR este în funcție reprezintă o SFIDARE la adresa românilor, iar premierul Ilie Bolojan trebuie să aleagă: apără impostorii USR sau își apără propria națiune?”

 

PUSL îi cere premierului Ilie Bolojan demiterea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe fondul crizei apei din Praho...
Proiecte speciale