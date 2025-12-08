Boureanu a pierdut definitiv procesul cu poliția rutieră și are de plătit amenda

Cristian Boureanu a pierdut definitiv procesul intentat împotriva agenților de circulație, după ce a contestat amenda primită în martie 2023, la Comarnic, pe Valea Prahovei. Tribunalul Prahova a respins zilele trecute contestația în anulare depusă de fostul deputat, consolidând astfel sancțiunea inițială.

Fostul deputat solicitase anularea amenzii, invocând presupuse nereguli, însă instanța a menținut decizia de sancționare. În primă instanță, cererea sa a fost respinsă, dar instanța de apel a admis parțial plângerea contravențională, modificând doar unele aspecte ale sancțiunii.

Hotărârea rămâne definitivă și irevocabilă: „Respinge contestaţia în anulare ca neîntemeiată. Definitivă”.

Decizia instanței se referă în special la suspendarea permisului de conducere pentru trei luni, măsură anulată în urma apelului. Astfel, Boureanu poate conduce din nou fără restricții, dar va fi obligat să achite amenda de peste 2.000 de lei.

„Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că admite în parte plângerea contravenţională. Anulează în parte procesul verbal de contravenţie seria PPHX nr.655977/15.03.2023 întocmit de IPJ Prahova în ce priveşte contravenţia prevăzută de art.102 alin.3 lit.A din OUG nr.195/2002.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei. Definitivă”, se arată în motivarea instanței.

Această sancțiune face parte din clasa a IV-a de contravenții prevăzute de Codul Rutier, care stipulează că faptele precum conducerea sub influența alcoolului sau a unui vehicul cu deficiențe tehnice grave se sancționează atât cu amendă, cât și cu suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile. În cazul lui Boureanu, instanța a menținut amenda, dar a renunțat la suspendarea permisului.

Procesul a atras atenția publicului datorită notorietății lui Boureanu, cunoscut pentru implicarea sa în politică și viața publică. După această decizie, fostul deputat va putea circula liber, dar rămâne responsabil de plata amenzii stabilite de instanță. În urmă cu câteva luni, fostul deputat a fost acuzat și de hărțuire.