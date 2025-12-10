ESZ Prahova o acuză pe Diana Buzoianu că știa de situația de la Paltinu

ESZ Prahova a publicat documentele oficiale trimise către Ministerul Mediului și Administrația Națională „Apele Române” înainte de criza apei din Prahova și Dâmbovița, susținând că avertizările privind situația de la Paltinu au fost transmise cu aproape o lună înainte ca problema să devină publică.

Un document al Administrației Bazinale Buzău-Ialomița, transmis către ESZ Prahova pe 29 octombrie 2025, semnalează blocarea celor două goliri de fund ale Barajului Paltinu și faptul că alimentarea cu apă se poate face doar prin hidrocentrala Paltinu. Documentul menționează riscul major de creștere a turbidității apei și aplicarea procedurilor speciale prevăzute de Convenția de exploatare.

ESZ Prahova a subliniat că starea infrastructurii are „impact direct asupra alimentării continue cu apă a beneficiarilor, inclusiv societăți strategice din industria petrochimică”. Reprezentanții societății precizează că infrastructura pe care o operează are peste 50 de ani și se bazează pe tehnologia din anii ’60–’70.

ESZ Prahova a explicat că „Apele Române” deține controlul exclusiv asupra Barajului Paltinu și a Stației de Tratare Voila, inclusiv asupra Bazinului de Apă Curată Lunca Mare. Societatea susține că decizia de golire a barajului a fost luată de această instituție, fără posibilitatea intervenției operatorului local.

Reprezentanții ESZ Prahova a precizat că lucrările de modernizare, investițiile și evaluarea riscurilor intră exclusiv în competența „Apele Române”. Societatea afirmă că responsabilitatea anunțării și asumării riscului revenea Administrației Naționale Apele Române.

Societatea a precizat că nu se află în subordinea Ministerului Mediului sau a ANAR, iar singura formă de control este Adunarea Generală a Acționarilor, unde „Apele Române” este acționar unic. ESZ Prahova a putut efectua doar lucrări de întreținere și reparații, nu investiții majore, operând infrastructura statului conform unui contract din 2013.

Compania a afirmat că și-a notificat partenerii contractuali – Hidro Prahova și Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița – privind riscurile și problemele apărute. ESZ Prahova a subliniat că orice comunicare publică a unui demnitar, inclusiv a ministrului Diana Buzoianu, trebuie să se bazeze pe date tehnice exacte și și-a rezervat dreptul de a solicita în instanță repararea prejudiciilor de imagine.