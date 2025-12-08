Social

Alimentarea cu apă, reluată în localitățile afectate din Prahova. Restricțiile privind folosirea apei, valabile

Alimentarea cu apă, reluată în localitățile afectate din Prahova. Restricțiile privind folosirea apei, valabile
Autoritățile din Prahova au anunțat, luni, că alimentarea cu apă a fost reluată în toate cele 13 orașe și comune care nu au avut apă timp de peste o săptămână din cauza problemelor de la barajul Paltinu. Oamenii din localitățile afectate sunt avertizați să folosească apa doar pentru igienizarea toaletelor, potrivit comunicatului de presă emis de Consiliul Judeţean Prahova.

Apa circulă în toate cele 13 localităţi afectate din Prahova

Potrivit documentului citat, sistemul operat de Hidro Prahova este complet amorsat, iar apa circulă în toate cele 13 localități afectate de oprirea furnizării de vinerea trecută.

„Alimentarea a fost restabilită controlat, pentru a proteja infrastructura şi pentru a stabiliza presiunea în fiecare zonă. În prezent, sistemul funcţionează integral. Următoarea etapă este verificarea calităţii apei de către Direcţia de Sănătate Publică Prahova. Prelevările vor începe astăzi şi vor continua până la confirmarea potabilităţii în toate punctele din reţea”, se mai arată în documentul citat.

Laborator. Sursa foto: Freepik

Apa, doar pentru igienizarea toaletelor

Instituția a transmis că apa care pleacă din stația de tratare respectă parametrii stabiliți, dar pe conducta de aducțiune administrată de compania Exploatare Sistem Zonal (ESZ), „rezultatele prelevărilor efectuate în urmă cu câteva zile au arătat variaţii care impun monitorizare atentă şi ajustări suplimentare ale tratării, pentru a asigura o calitate uniformă pe întreg traseul”.

În aceste condiții, furnizorul de apă Hidro Prahova a cerut retestarea punctelor de transfer și verificarea parametrilor în șapte localități, astfel încât analiza finală să redea cât mai exact situația din teren. Oficialii Prefecturii Prahova au anunțat că restricțiile privind folosirea apei se mențin în cele 13 localități.

Alte verificări anunțate de CJ Prahova

Reprezentanții Consiliului Județean Prahova au anunțat duminică faptul că, după analizările realizate, Direcția de Sănătate Publică a confirmat că apa care a plecat din stația Voila respectă parametrii necesari consumului.

Totuși, urmează noi analize pe probe din sistemul de distribuție operat de Hidro Prahova, după ce compania va comunica faptul că rețeaua este optimizată. Aceste verificări sunt esențiale, deoarece rețeaua a fost golită timp de câteva zile, iar conductele au trecut prin procese de reumplere, spălare, clorinare și remedierea unor avarii.

„Reţeaua a trecut prin golire, reumplere, spălare, clorinare şi remedierea avariilor, iar verificările se pot valida doar după ciclul complet de 72 de ore de analiză microbiologică”, afirma ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

