Sebastian Burduja îi cere demisia Dianei Buzoianu. 100.000 de români fără apă, cineva trebuie să răspundă

Sebastian Burduja, deputat al PNL, îi cere Dianei Buzoianu să plece de la conducerea ministerului Mediului. Și motivează că, după grava criză a apei, care a afectat aproximativ 100.000 de români, cineva trebuie să fie responsabil.

„Este decizia dânsei, în primul rând, ca răspundere, să vadă exact ce ar fi putut face mai bine, dacă ar fi putut face ceva mai bine și cine, de fapt, se face vinovat de situația creată. Punctul meu de vedere, și ca fost ministru, am fost într-o funcție de decizie, și ca parlamentar și membru PNL, este că atunci când peste 100.000 de români rămân fără apă, cineva trebuie să răspundă. Întreg lanțul, probabil, politic și administrativ”, a afirmat, azi, Sebastian Burduja.

Azi, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a anunțat în plen depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului Diana Buzoianu”.

Semnatarii îi cer demisia ministrului Mediului pentru întreruperea alimentării cu apă a 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița și „ignorarea” situației barajelor din România.

Ieri, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a avut o întâlnire cu Ilie Bolojan și i-a cerut premierului României s-o demită din Guvern pe Diana Buzoianu. Care, tot ieri, a respins ideea de-a demisiona. Ministrul USR a afirmat că nu se lasă intimidată și că, odată cu finalizarea raportului Corpului de Control, vor urma demiteri în lanț în instituțiile aflate în subordinea ministerului.

Ea a explicat că reprezentanții instituțiilor din subordinea ministerului, la nivel local, nu au transmis informațiile necesare privind situația și nu au luat măsurile minime pentru prevenirea efectelor.

„Nu voi fi intimidată sub nicio formă şi în acest moment suntem în linie dreaptă pentru a duce mai departe reformele din minister”, a transmis ministrul Mediului.