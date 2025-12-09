Fostul ministru cubanez al Economiei, Alejandro Gil, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru spionaj și fapte economice

Fostul ministru cubanez al Economiei, Alejandro Gil, a fost condamnat în primă instanță la închisoare pe viață pentru spionaj și delicte economice. Procesul a avut loc cu ușile închise, la Havana. Curtea Supremă a anunțat verdictul și detaliile acuzațiilor.

Curtea Supremă din Cuba a anunțat că Alejandro Gil, fost ministru al Economiei și Planificării, în vârstă de 61 de ani, a fost condamnat, în primă instanță, la o pedeapsă unică cu închisoarea pe viață. Verdictul a fost pronunțat în urma unui proces desfășurat în cel mai mare secret, la Havana.

Potrivit comunicatului oficial, condamnarea a fost dispusă pentru „delicte de spionaj” și pentru „fapte care au adus prejudiciu activității economice sau atribuirii de contracte”.

Instanța nu a precizat pentru ce stat sau ce entitate ar fi spionat fostul ministru. Nici la momentul anunțării inculpării nu au fost oferite astfel de detalii.

În cadrul procedurii, Alejandro Gil a fost găsit vinovat de mai multe infracțiuni. Curtea Supremă a anunțat că acesta a fost condamnat pentru „corupție, sustragere și distrugere de documente sau de alte obiecte aflate în custodie oficială, încălcarea sigiliilor oficiale și a regulilor de protecție a documentelor clasificate”.

Instanța a mai transmis că fostul ministru „a încălcat procedurile de muncă legate de informaţii oficiale clasificate pe care le-a manipulat, sustras, deteriorat şi pe care până la urmă le-a pus la dispoziţia unor servicii ale inamicului”.

Curtea nu a oferit detalii suplimentare cu privire la natura exactă a documentelor sau la identitatea serviciilor menționate.

Alejandro Gil a fost judecat și într-o a doua procedură penală. În acest dosar, fostul ministru a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru „delicte de corupţie”, infracțiuni care au fost „utilizate ca mijloc de a comite falsificarea unor documente publice”, precum și pentru „trafic de influență și fraudă fiscală”.

Curtea Supremă a mai anunțat că acesta „a profitat de puterile conferite de responsabilităţile pe care şi le-a asumat pentru a obţine avantaje personale, primind bani de la societăţi străine şi mituind alţi funcţionari publici cu scopul de a legaliza achiziţionarea de bunuri”.

Sentințele au fost cumulate, iar pedeapsa finală a fost stabilită la închisoare pe viață.

Fostul ministru are la dispoziție zece zile pentru a formula apel în privința condamnărilor. În cazul pedepsei cu închisoarea pe viață, legislația cubaneză prevede un apel automat, care presupune organizarea obligatorie a unui al doilea proces.

Această procedură este aplicabilă tuturor condamnărilor la pedeapsa maximă prevăzută de legea penală.

Alejandro Gil a ocupat funcția de ministru al Economiei și Planificării începând cu anul 2018. Mandatul său s-a încheiat brusc în februarie 2024, când a fost destituit din toate funcțiile oficiale.

De la acel moment, fostul ministru nu a mai apărut în spațiul public.

Destituirea sa a avut loc într-o perioadă în care Cuba se confruntă cu cea mai gravă criză economică din ultimii 30 de ani. Contextul este caracterizat de inflație ridicată, sărăcirea unei părți semnificative a populației și creșterea inegalităților sociale, pe fondul unei deschideri haotice a sectorului privat.

Procesul în care a fost judecat Alejandro Gil a început la data de 11 noiembrie, la un tribunal situat într-un cartier de periferie al capitalei cubaneze. Zona a fost supravegheată de mașini de poliție și de numeroși agenți în civil.

Audierile s-au desfășurat cu ușile închise. După deschiderea procesului, nu au fost comunicate informații oficiale privind desfășurarea ședințelor.

Ulterior, Curtea Supremă a precizat că cele două proceduri judiciare au avut loc în perioadele 11–13 noiembrie și 26–29 noiembrie.

Presa de stat a relatat exclusiv despre debutul procesului și despre sentințele anunțate ulterior, fără a oferi detalii despre audieri.

Alejandro Gil este inginer specializat în transporturi. El și-a început activitatea profesională în portul din Havana. De-a lungul anilor, a lucrat în mai multe întreprinderi cubaneze publice, atât pe teritoriul Cubei, cât și în afara țării.

Ulterior, el a fost numit ministru al Finanțelor, iar apoi a preluat funcția de ministru al Economiei și Planificării.

În perioada în care a ocupat aceste funcții, Alejandro Gil a fost considerat un apropiat al președintelui cubanez Miguel Díaz-Canel.

La o zi după anunțarea inculpării sale, la începutul lunii noiembrie, fiica fostului ministru, Laura Maria Gil, a publicat o reacție publică în care a cerut desfășurarea unui proces transparent.

Ea a solicitat „un proces public” și „difuzat în direct la televizor” și a cerut parchetului să prezinte în mod public „probe” ale acuzațiilor de spionaj.

Totodată, ea a anunțat că tatăl său neagă toate acuzațiile care i-au fost aduse.

Îndepărtările bruște ale unor oficiali din structurile de putere nu sunt un fenomen nou în Cuba. De-a lungul anilor, mai multe persoane aflate în poziții importante au fost destituite în mod neașteptat, în contexte marcate de crize economice sau tensiuni interne.

Aceste situații au fost, de multe ori, înconjurate de lipsa detaliilor publice și de comunicări oficiale limitate.

Cel mai cunoscut astfel de caz rămâne cel al generalului Arnaldo Ochoa. Acesta a fost acuzat, împreună cu alți ofițeri, de trafic de droguri.

În urma unui proces care a fost ulterior criticat de disidență, generalul Arnaldo Ochoa, fost combatant al gherilei castriste din Sierra Maestra și erou al intervenției militare cubaneze în Angola, a fost executat prin împușcare în anul 1989.

Condamnarea la închisoare pe viață a fostului ministru al Economiei reprezintă una dintre cele mai grave sentințe pronunțate în ultimii ani împotriva unui fost membru al Guvernului cubanez.