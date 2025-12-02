Senatorul PSD Daniel Zamfir îi aduce acuzații grave Dianei Buzoianu, după criza apei din Prahova și Dâmbovița

Criza apei din Prahova și Dâmbovița escaladează politic. Senatorul PSD Daniel Zamfir o acuză pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, de „tupeu nemărginit” și de încercarea de a muta vina de la structurile din subordine, după ce alimentarea cu apă a fost oprită pentru zeci de mii de locuitori.

Criza apei izbucnită la finalul lunii noiembrie în Prahova și Dâmbovița continuă să creeze tensiuni politice. Alimentarea a fost întreruptă în 13 localități din Prahova și mai multe din Dâmbovița, după ce barajul Paltinu nu a mai putut furniza apă brută în parametri de siguranță. Apele Române au invocat o creștere bruscă a turbidității, generată de ploi puternice și combinată cu lucrări în derulare la baraj.

Blocarea furnizării a generat probleme ample pentru comunități. Școlile au trecut în sistem online, spitalul din Câmpina a limitat internările, iar centrala electrică OMV Petrom Brazi a oprit temporar producția din cauza lipsei apei industriale. Guvernul a mobilizat rezervele de stat și ISU pentru aprovizionarea cu apă potabilă și menajeră.

În timp ce autoritățile locale și operatorul Hidro Prahova au anunțat că situația este una tehnică și independentă de activitatea lor, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a acuzat lipsa de coordonare între actorii locali și a cerut demisia unor directori. Senatorul PSD Daniel Zamfir a reacționat dur, acuzând-o pe Buzoianu că „mută vina” și evită să discute situația conducerii ANAR.

Într-o postare publică pe rețeaua Facebook, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, critică direct declarațiile Dianei Buzoianu.

Senatorul susține că ministrul Mediului încearcă să transfere responsabilitatea de la Administrația Națională „Apele Române”, instituție aflată în coordonarea ministerului, spre operatorul Hidro Prahova, care distribuie apa către localități.

Zamfir afirmă că vina nu poate fi atribuită operatorului, pentru că acesta pur și simplu nu a avut ce distribui în momentul în care Apele Române „nu au mai livrat apă tratabilă”.

El susține că ministra ar încerca să găsească un „acar Păun”, folosind termenul în mod explicit în mesajul public.

„De ce să-i cerem demisia lui Stroe de la Hidro Prahova, pentru că Apele Române trebuiau să o livreze și n-au mai livrat-o, că era plină de mâl?”, întreabă Zamfir, sugerând că operatorul nu are nicio responsabilitate în oprirea apei brute.

Senatorul PSD spune că în realitate problema este la barajul Paltinu, acolo unde Apele Române gestionează lucrările și monitorizează calitatea apei.

În aceeași postare, Daniel Zamfir se referă la numirea directorului general al ANAR, Florin Ghiță, și a directorului general adjunct, Marius Pavel, despre care afirmă că ar fi apropiați USR și că ar fi ajuns în funcție fără experiență administrativă sau tehnică relevantă.

Zamfir spune că ministra ar proteja aceste persoane și că nu vorbește despre responsabilitatea structurilor aflate direct în subordinea sa.

„Nu spune nimic despre conducerea Apele Române, unde sunt oamenii ei”, susține Zamfir, acuzând-o pe Buzoianu că ar „mușamaliza” situația.

Mesajul său se încheie cu hashtagul „#demisiaBuzoianu”, prin care cere explicit plecarea ministrei din funcție, invocând responsabilitatea politică și administrativă în gestionarea crizei apei.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a avut mai multe intervenții publice în timpul crizei. Ea a acuzat lipsa de coordonare dintre operator, autoritățile locale și structurile teritoriale din ANAR. În același timp, a declarat că unele unități administrativ-teritoriale nu și-au asigurat rezervele de apă necesare pentru astfel de situații.

Buzoianu a spus că a fost „șocată” de modul în care a fost gestionată situația în teren și a ordonat un control intern la Administrația Bazinală Buzău–Ialomița.

Ulterior, ministrul a cerut demiterea directorului Administrației Bazinale Buzău–Ialomița și a directorului operatorului Hidro Prahova.

Ea a anunțat și intenția de a apela la experți externi pentru evaluarea sistemului tehnic al barajului Paltinu, pentru a identifica vulnerabilitățile care au permis ca turbiditatea să blocheze complet procesul de tratare.

Buzoianu a afirmat că situația a fost agravată de „lipsa unor stocuri minime de apă” în unele localități, ceea ce a dus la efecte severe imediat după oprirea furnizării.