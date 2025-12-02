Criza apei din județele Prahova și Dâmbovița a fost cauzată de „haosul userist”, susține Grindeanu

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a afirmat, despre criza apei din județele Prahova și Dâmbovița, că Diana Buzoianu a greșit atunci când a susținut că situația de la barajul Paltinu este sub control și că locuitorii nu vor avea de suferit. „Este la fel cu ce vă spuneam la început: haosul userist”, a spus acesta, în timpul unor declarații de presă.

Președintele PSD a afirmat că, în ultimele luni, ministrul Mediului declara că „a făcut reforma la Apele Romane”.

„Am văzut în 26 noiembrie, la una dintre televiziuni, cum declară în direct că s-au luat toate măsurile și că nu se va întâmpla absolut nimic. Din păcate, lucrurile au intrat într-o spirală proastă. Eu astăzi i-am cerut lui Rogobete să plece de urgență la Prahova, fiindcă știu că sunt 3 spitale care au rămas fără alimentare cu apă. Este la fel cu ce vă spuneam la început: haosul userist”, a mai spus acesta.

Grindeanu a declarat că, din informațiile pe care le are, a înțeles că lucrarea era „absolut necesară pentru întreținerea barajului”.

„Problema a fost după aceea, nu sunt specialist, dar e de datoria celor specialiști să explice ce s-a întâmplat. Faptul ca în 26 noiembrie de la cel mai înalt nivel am primit asigurări că toate lucrurile sunt sub control, asta am văzut eu la televizor”, a mai spus liderul PSD.

Declarațiile șefului PSD apar în condițiile în care, cu câteva zile înainte, Diana Buzoianu afirma la un post TV că nu există și nici nu vor apărea probleme legate de alimentarea cu apă potabilă. Ea a declarat ulterior că își bazase afirmațiile pe garanțiile ferme primite de la autoritățile aflate în subordinea Ministerului Mediului.

„În momentul în care am venit la interviu la dumneavoastră, într-adevăr informațiile pe care le aveam erau de la toate autoritățile din subordine că, în absolut toate cazurile, vor avea apă potabilă. Lucru care a fost în mod evident fals. Mi se pare absolut inacceptabil, pentru că înțeleg că în această perioadă nu s-a luat în calcul absolut deloc scenariul perfect probabil, de către autorități, că va ploua”, a spus duminică ministrul.

Autoritățile au anunțat că furnizarea apei potabile pentru cei peste 107.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița, rămași fără apă de vineri seară din cauza problemelor apărute la barajul Paltinu, ar putea fi reluată abia săptămâna viitoare.