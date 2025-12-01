Ultimatum dat de Sorin Grindeanu: PSD iese de la guvernare dacă se taie salariile

Tensiunile din cadrul Coaliției de guvernare au atins un punct critic, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, lansând aseară, la România TV, un avertisment fără echivoc partenerilor de guvernare.

Prezent în emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV, Grindeanu a trasat „liniile roșii” peste care Partidul Social Democrat nu va trece, anunțând că formațiunea este pregătită să părăsească guvernarea și să provoace căderea Executivului dacă se va insista pe măsuri de austeritate care vizează veniturile românilor.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor tot mai aprinse privind măsurile fiscale necesare pentru echilibrarea bugetară. Grindeanu a subliniat că PSD a intrat în această alianță „de bună credință”, decizia fiind validată de un for lărgit de peste 4.700 de membri de partid, însă răbdarea social-democraților pare să fi ajuns la final în fața refuzului partenerilor de dreapta de a accepta pachetul de relansare economică.

Sorin Grindeanu a explicat poziția ingrată în care se află PSD, descriind partidul ca fiind o „minoritate” ideologică în actuala structură guvernamentală, în ciuda faptului că dețin cel mai mare număr de mandate parlamentare. Adică aproximativ 27-28% din Parlament și 45% din Coaliție. Liderul social-democrat și-a exprimat nemulțumirea față de anumite măsuri adoptate recent, cu care PSD nu a fost de acord, dar pe care a trebuit să le tolereze din rațiuni de stabilitate politică.

„S-au întâmplat lucruri cu care nu pot să spun că PSD-ul a fost de acord. Cu CASS pentru mame, cu CASS pentru veteranii de război, cu CASS pentru deținuții politici, cu CASS pentru personalul monahal, în timp ce există excepție de la CASS pentru cetățenii ucraineni”, a punctat Grindeanu, evidențiind discrepanțele majore de viziune dintre PSD și restul Coaliției.

Punctul culminant al discuției a vizat scenariul în care partenerii de guvernare, adică Ilie Bolojan ar condiționa măsurile economice de o tăiere a salariilor bugetarilor cu 10% și disponibilizări. Răspunsul lui Grindeanu a fost tranșant: acest scenariu echivalează cu ruperea Coaliției.

„Nu merge. Noi avem două decizii cât se poate de clare. Unu: avem nevoie de acest pachet de relansare economică. Vedem că încet, încet, din acea criză bugetară de deficit, tindem să ajungem într-o criză economică. [...] A doua: avem o decizie luată în unanimitate că atâta timp cât suntem parte din această Coaliție, salariile nu vor scădea”, a declarat președintele PSD.

Grindeanu a insistat că pachetele de măsuri anterioare nu și-au atins ținta și că economia dă semne de încetinire, motiv pentru care PSD a propus de două luni un set de măsuri de stimulare economică, care însă au rămas blocate la nivelul partenerilor de coaliție.

Întrebat de Victor Ciutacu ce se va întâmpla dacă proiectul de tăiere a salariilor va ajunge în Parlament fără acordul PSD, Grindeanu a descris mecanismul procedural al ieșirii de la guvernare. Acesta a precizat că, dacă se va încerca ocolirea semnăturilor miniștrilor PSD sau forțarea asumării răspunderii pe măsuri de austeritate, guvernul se consideră „picat”.

„În momentul în care PSD decide ieșirea din Coaliție, guvernul este picat. Nu mai trebuie să stai. [...] Nu există semne de întrebare, nu există niciun fel de virgulă, niciun fel de negociere”, a avertizat Grindeanu la România TV.

El a confirmat că, într-un astfel de scenariu, parlamentarii social-democrați nu vor ezita să voteze o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, dacă situația o va impune, deși simpla retragere a miniștrilor PSD ar duce automat la prăbușirea cabinetului din punct de vedere politic și al majorității parlamentare.

Perioada compromisurilor a luat sfârșit. Indiferent de proximitatea alegerilor din 7 decembrie, social-democrații refuză să deconteze electoral și social o nouă curba de sacrificiu. Condiționând rămânerea la Palatul Victoria de protejarea veniturilor populației și de adoptarea urgentă a măsurilor de stimulare economică.

Mingea este acum în terenul partenerilor de coaliție, care trebuie să decidă între stabilitatea guvernării și propriile planuri de restructurare bugetară.