Social Calea Victoriei din București, printre cele mai scumpe artere comerciale din lume







Calea Victoriei din București, una dintre cele mai importante artere comerciale din România, se situează pe locul 38 în clasamentul mondial al celor mai scumpe străzi comerciale, conform unui raport global recent realizat de Cushman & Wakefield

Calea Victoriei din București, pe locul 38 în clasamentul mondial al celor mai scumpe artere comerciale

Calea Victoriei, una dintre cele mai importante artere comerciale din București, a urcat două poziții în clasamentul celor mai scumpe străzi comerciale din lume, ajungând pe locul 38. Chiriile pentru spațiile comerciale de pe această arteră au crescut cu 9% în ultimul an, atingând 60 de euro/mp/lună, potrivit raportului global „Main Streets Across the World”, realizat de Cushman & Wakefield. Astfel, Bucureștiul se află pe locul 23 în clasamentul european, egalând Ljubljana, iar chiriile din capitala României sunt mai mici decât cele din orașe precum Praga, Budapesta, Belgrad, Varșovia sau Zagreb.

Creșterea chiriilor și interesul pentru retailul de lux în bucurești

Raportul subliniază faptul că Bucureștiul continuă să fie un centru emergent pentru retailul de lux, iar creșterea chiriilor de pe Calea Victoriei reflectă un interes sporit din partea retailerilor internaționali. „Retailul de lux din Bucureşti continuă să evolueze, reflectând tendinţele regionale şi globale. Calea Victoriei a înregistrat o creştere a chiriilor cu 9% în ultimul an, una dintre cele mai mari rate la nivel mondial, semn că interesul retailerilor internaţionali este în creştere,” afirmă Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency la Cushman & Wakefield Echinox. Deși chiriile din București sunt încă mai mici decât în alte capitale europene, tendințele indică un potențial de creștere al pieței locale.

Impactul economic global și evoluția sectorului de retail

În ciuda creșterii chiriilor din multe piețe, sectorul de retail a fost afectat de condițiile economice globale, inclusiv de creșterea ratelor dobânzilor și de încetinirea creșterii veniturilor brandurilor de lux. „Piaţa de retail a fost afectată de condiţiile economice care au rezultat din creşterea ratelor dobânzilor de referinţă în 2022 şi 2023, cu scopul de a combate inflaţia. Având în vedere aceste elemente, nu este surprinzător faptul că mărcile de lux au înregistrat o încetinire semnificativă a creşterii veniturilor,” afirmă specialiștii Cushman & Wakefield. În acest context, sectorul de retail continuă să se adapteze și să evolueze, în ciuda provocărilor economice, relatează Agerpres.ro