Mihai Bendeac, noul actor din serialul „Clanul”? „Și regizează, și joacă”

Serialul „Clanul” revine la Pro TV pe 19 februarie, iar George Mihăță, „Tătuțu”, a vorbit despre noul sezon, dar și despre șansele lui Mihai Bendeac de a juca în această producție.

Actorul a mai dezvăluit cât de repede învață un scenariu, dar și care sunt cele mai dificile momente de pe platourile de filmare. „Uneori, pot să învăț o scenă în zece zile. De aceea, eu învăț, în avans. De exemplu, eu știu, acum, următoarele mele opt zile de filmare. Le am gata. Și mă gândesc la următoarele. Pentru că dacă eu am, să zic, liber, o săptămână, atunci, mai învăț o scenă pe care o am peste o lună.

Mă surprinde, cum e la noi, în teatru, citire la prima vedere a unui text, care e la examenul de absolvire, la facultate. Citesc, prima oară, și spun: Nu, n-am cum să învăț, e mult, e greu. Și, atunci, am zis: Dacă am învățat eu 20 de episoade până acum, pot să le învăț și pe astea. Și spaima e când vezi că, în afară de zilele pe care tu le-ai pregătit, mai ai încă zece zile, după aia. La stadiul în care ești, acum, crezi că nu le poți face. Trecând zilele, și repetând, și repetând, se așază lucrurile”, a spus George Mihăiță.

Mihai Bendeac în serialul „Clanul”

George Mihăiță a mai spus că a jucat de curând într-un spectacol cu Mihai Bendeac și că acesta merită să fie în serialul „Clanul”. Cu toate astea, actorul consideră că fostul jurat la iUmor își dorește roluri doar în producțiile regizate de el.

„Am jucat, până de curând, în Revizorul. Am jucat și într-o altă piesă, Clinica. Dar, acum, nu mai am decât două piese, la Teatrul de Comedie: Fierarii și Desculț în parc, cu Bendeac”, a declarat acesta.

El a mai spus că Mihai Bendeac este foarte implicat în construcțiile lui și că regizează și joacă de câte ori are ocazia. „Face foarte bine și e foarte bun pe teatru. Și regizează, și joacă. În Clanul nu-l vom vedea pe Mihai Bendeac, pentru că lui îi place să aibă construcțiile lui. Să și le creeze el. Și nu e genul de actor, a început un serial și să intre și el. El va intra, într-un serial, pe care sunt convins că și-l va scrie, îl va juca, și m-aș bucura să fiu alături de el”, a mărturisit George Mihăță despre Bendeac, potrivit Click.