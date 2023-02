În ce emisiune va apărea Mihai Bendeac la PRO TV: Trustul ar avea nevoie de un pic de nebunie

Mihai Bendeac a plecat de la iUmor, Antena 1, după ce șefii televiziunii au cerut ca acesta să fie filmat și în pauză. Actorul a avut mai multe nemulțumiri și a semnat cu PRO TV. Producătorii trustului din Pache Protopopescu i-ar fi propus acestuia să fie jurat la „Românii au talent”, în următorul sezon.

Nu este pentru prima dată când PRO TV îi propune lui Mihai Bendeac să vină la masa juraților „Românii au talent”. În trecut, el i-a refuzat și a ales să rămână la iUmor, dar lucrurile s-au schimbat acum.

Momentan, Mihai Bendeac nu poate apărea la PRO TV din cauza scandalului pe care îl are cu șefii de la Antena 1. Cel puțin până în vara acestui an, el nu mai are voie să apară la televizor. Actorul riscă să plătească daune contractuale în valoare de sute de mii de euro dacă nu va respecta contractul pe care îl semnase cu Antena 1.

S-a mai zvonit că Mihai Bendeac va face și o producție de comedie la PRO TV și că deja s-a apucat să lucreze la scenariu.

Mihai Bendeac, scandal cu Antena 1

Mihai Bendeac a plecat de la Antena 1 în luna octombrie a anului trecut. El se mai certase cu șefii televiziunii și în 2014, dar le-a dat a doua șansă la momentul respectiv. Actorul luase în calcul venirea la PRO TV de o perioadă bună de timp.

În urmă cu câțiva ani, el declarase că emisiunea „Românii au talent” de la PRO TV are nevoie de nebunia lui și de o schimbare.

„Niciodată nu aș putea să fiu așa cum sunt eu la Pro TV. Mă refer la mine ca și persoană, la mine ca și artist. Acum un an de zile și anul ăsta, am fost contactat pentru Românii au talent. Și anul acesta… am primit un argument care mie, în primă instanță, mi s-a părut valid. Că Pro TV-ul ar avea nevoie de un pic de nebunie. Și eu le-am spus că nu își pot închipui, de fapt, ce înseamnă această nebunie”, spunea Mihai Bendeac acum ceva timp, potrivit Fanatik.