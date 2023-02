Mihai Bendeac, noi probleme cu legea. „Îmi place alcoolul. Beau, când apuc, de sting”

Recent, Mihai Bendeac a recunoscut că a fost oprit de poliție și că a fost verificat pentru consum de alcool și droguri. Actorul a mai spus că a fost tras pe dreapta din cauza geamurilor colantate, un accesoriu ce nu este permis conform legislației.

Mihai Bendeac și-a recunoscut vina și a povestit că și-a pus geamuri colantate din cauza fanilor care îl filmau atunci când se afla în trafic. El a mai declarat că îi place să bea foarte mult alcool, dar că nu s-ar urca niciodată băut la volan.

„Astăzi am avut o experiență foarte plăcută cu Poliția Română pe care țin neapărat să o relatez. Eram în trafic la un stop căzut pe gândurile mele care, cinstit vorbind, sunt chinuitoare fiindcă lucrez, în același timp, la două filme, un spectacol nou, o campanie, două formate TV și o carte. Din senin, girofaruri, o sirenă, mașină de poliție, „trage pe dreapta”.

Motivul aparent: am geamurile colantate. Acuma, eu am să vă explic motivul pentru care nu am scos colantul de pe geamuri în momentul în care am cumpărat biata mea mașinuță refăcută și recondiționată minunat de către băieții de la Custom Wheels & Tuning. Mi s-a întâmplat să fiu recunoscut în trafic și, nu de puține ori, să se poziționeze în timp ce conduc (!!!) mașini în trafic ale căror șoferi să deschidă geamul și să mă strige sau să mă fotografieze.

Lucru care, evident, în timp ce conduci, te deconcentrează. Am explicat treaba asta tânărului polițist care a coborât din mașină și m-a investigat. Omul a admis că motivul este unul solid dar, totodată, deși a înțeles ca, mai ales pe autostradă sau pe serpentine, chestiile astea ar reprezenta un pericol, acele colante nu sunt legale. Perfect corect! Am recunoscut fapta. A urmat, însă, o verificare a stării mele bahice. Suflu în fiolă. Rezultat: zero. Îmi place alcoolul. Beau când apuc de sting. Dar nu când urmează să conduc”, a povestit Mihai Bendeac.

Mihai Bendeac, testat pentru droguri

Chiar dacă a fost oprit doar pentru folia de pe geamuri, Mihai Bendeac a povestit că polițiștii au vrut să afle și dacă a consumat droguri. Actorul a declarat că și-a aprins o țigară de nervi pentru că întârzia la un eveniment.

„Ei… Și aici vine pe turnantă agentul: „Domnu’ Bendeac … Marea întrebare urmează: Substanțe psihoactive ați consumat?” Eu, care am consumat, căci așa am scris 1200 de scheciuri, o carte, un film și alte proiecte zic: „Da! Dar nu când conduc.” Tânărul polițist decide că trebuie să testăm depoziția mea. Îmi dă un dispozitiv unde, timp de 10 minute, pun salivă cât nu credeam că pot produce (deși, sexual vorbind, îmi place să bălesc și eu și partenera).

Așteptăm rezultatul. (Durează multișor și ăsta). În ultimele zile am avut mari probleme cu gâtul. Nu mai fumez. Dar am simțit nevoia să fumez în momentul ăla. Nu pentru că aveam emoții în legătură cu rezultatul. Ci pentru că întârziam undeva. Îi cer o țigară. Polițistul îmi oferă. Într-un final, apare rezultatul și la testul ăsta: zero substanțe psihoactive. Într-un fel, m-am simțit prost. Parcă toată legenda din jurul meu se ducea de râpă.

Dar asta e… Pentru folia de pe geamuri, deși m-a înțeles omul, mi-a recomandat să-l dau jos și mi-a dat un „avertisment verbal”. I-am promis că le dau jos. Deși nu e foarte safe pentru mine. Ce vreau să constat? Poliția Română are oameni tineri în structurile ei. Mă bucur că nu mai identific fizionomiile acelea de gabori comuniști.

Sunt profesioniști tineri și deciși să schimbe paradigma. Îi mulțumesc tânărului polițist pentru faptul că, în momentul în care am avut de suflat în etilotest și, ulterior, când am avut de stat cu un burete în gură 10 minute pentru testul de substanțe psihoactive, mi-a spus: „Rămâneți în mașină” văzând ca cineva, pe trotuar, începuse să mă filmeze. Seară frumoasă! PS – România se schimbă”, a povestit Mihai Bendeac pe pagina sa de Facebook, ștergând apoi postarea la scurt timp după publicare, potrivit Playtech.