Mihai Bendeac a pus piciorul în prag. Vedeta mărturisește că i s-a făcut frică de atitudinea prezentatorului TV Cătălin Măruță și că va apela la ajutorul agenților de poliție, dacă insistențele nu vor înceta.

Din cele relatate de Mihai Bendeac pe Instagram, actorul a fost invitat să participe la podcastul prezentatorului ProTV și a refuzat, asigurându-l pe Măruță că atunci când va hotărî să revină în atenția publicului, îi va comunica.

Mihai Bendeac îl acuză pe Cătălin Măruță de hărțuire

Cu toate acestea, Cătălin Măruță a început să insiste, lucru care l-a determinat pe Mihai Bendeac să intre în panică. Actorul l-a acuzat pe prezentatorul TV de hărțuire.

„M-a invitat acum două luni de zile la podcast-ul pe care îl realizează, i-am explicat că eu vreau să am apariții foarte rare, și așa mai departe, și că îi promit că, în momentul în care o să simt că vreau să fac un nou podcast, o să fie primul pe care îl anunț, dar nu, deja nu…Deja a ajuns la hărțuire. Te rog eu, băi, nu mă mai suna, nu mă mai hărțui! Lasă-mă în pace, te rog eu frumos! Dacă o să simt nevoia să fac un podcast, jur, pe tine te sun!”, a spus Mihai Bendeac.

Bendeac intră în panică. „Mi s-a făcut frică”

Apelul lansat de Mihai Bendeac nu l-a influențat în niciun fel pe prezentatorul Cătălin Măruță, care a decis să insiste în continuare. Actorul a mărturisit astfel, că a ajuns să îi fie teamă de acesta.

„Băi Cătăline, mă duc la poliție, mă jur, nu glumesc! Îmi pare rău că nu ți-am răspuns în ultimele zile, dar băi, mi s-a făcut frică, să-mi bag p***!”, s-a mai exprimat Mihai Bendeac.

Nu este prima dată când Cătălin Măruță provoacă reacții inedite în spațiul public. Cel mai recent scandal este cel cu Alex Velea, care a răbufnit, spunând că prezentatorul TV a întrecut de prea multe ori limita și a permis atacuri la adresa sa și a familiei sale, cu precădere la adresa Antoniei, partenera compozitorului de muzică pop.

Măruță a pus la bătaie prietenia pentru popularitate

Deși, în trecut, Alex Velea a colaborat cu Cătălin Măruță, dar și cu Andra, el nu mai ia în calcul un astfel de scenariu. Cătălin Măruță a riscat prietenii frumoase, de-a lungul timpului, pentru a-și crește rating-ul și se pare că nu a dat prea multă importanță efectelor acțiunilor sale, este de părere Velea.

„Nu vreau să îl jignesc. Am zis că sunt prietenii mei, 100%, apoi am văzut că el poate să renunțe la prietenia asta a noastră foarte ușor când e să mă măscărească. Am mai avut problema asta, în 2012. Și l-am luat, l-am înjurat. A sunat-o și pe mama, același text, că suntem ca o familie, că în familii mai sunt și certuri, a înduioșat-o pe mama, asta după ce mamei îi crescuse tensiunea.

Ne-am împăcat, am fost la concerte, în turnee împreună. Nu faci așa, nu ai cum să mă măscărești tu pe mine cu acei copii pentru care eu am făcut tot. Eu nu m-am certat cu el, dar nu mai vreau să mai vorbesc cu el, să îl mai văd, să mai colaborez”, a mai spus Alex Velea.

Să fie dispus Cătălin Măruță să calce și peste relația cu Mihai Bendeac pentru rating, așa cum acuză Velea? Nu se știe, însă cu siguranță prezentatorul TV are o viziune diferită asupra unor astfel de cazuri. „În prietenie, ca-n fotbal, sunt și faze tensionate, uneori din teren vezi situația altfel decât e, iar de pe margine, pentru ceilalți, meciul pare chiar pe viață și pe moarte. La final însă, bărbații își strâng mâna și chiar se apreciază. Peste ani, o să ne amintim de toate câte s-au întâmplat și s-au spus”, s-a exprimat Cătălin Măruță.