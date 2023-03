Care este cel mai mare regret a lui Gică Hagi: „M-am dus la cine mi-a dat mai mult”

Gică Hagi este cunoscut în lumea fotbalului la nivel internațional. Are o carieră de succes și a avut parte de multe oferte de-a lungului timpul, unele dintre ele venite de la echipe din Premier League. Unele decizii luate în tinerețe le regretă chiar și astăzi.

Chiar dacă cariera sa a fost încununată de succes, „Regele” mărturisește că are unele regrete legate de alegerile sale din trecut. Gică Hagi a mărturisit în cadrul unui interviu că, înainte de a merge la FC Barcelona, a primit oferte de la Tottenham Hotspur și Newcastle United, pe care le-a refuzat din cauza salariului oferit.

„Aveam Anglia (n.r. – înainte de Barcelona), îmi pare rău că nu m-am dus. Şi după aceea am avut Anglia, şi când am plecat de la Barca. Am avut Newcastle, Kevin Keegan m-a vrut, era unul dintre idolii mei, s-a dus în Germania la Bayern. M-a dorit, era la Newcastle, au vrut să mă ia, nu am acceptat, m-am dus la Galata până la urmă, pentru că erau mai mulţi bani. Atunci am ales banii. Am cerut salariu mai mare, nu a vrut să îmi dea şi atunci m-am dus la cine mi-a dat mai mult”, a rememorat Hagi, care a precizat că echipa refuzată înainte de a ajunge pe Camp Nou a fost „Tottenham, dar am ales Barca. Chiar dacă am pierdut bani. Atunci am pierdut bani”, a adăugat fostul internaţional, la Telekom Sport, în cadrul emisiunii Top Interviuri.

Gică Hagi, amintiri din epoca Generației de Aur

„Regele” are multe amintiri din perioada în care era căpitanul celei mai valoroase echipe naționale din istoria fotbalului românesc. Hagi a dezvăluit în ce relații era cu unii jucători dar și ce farse se făceau atunci când erau plecați în cantonamente. El are un mare regret cu privire la activitatea sa de la echipa națională, și anume că nu a reușit să învingă Suedia în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din 1994.

În cadrul podcastului moderat de Mihai Bobonete, Gică Hagi a dezvăluit cine erau, din Generația de Aur, responsabilii cu glumele la lot, dar și despre idolul femeilor, cel mai iubit jucător, din generația sa.

„Ilie Dumitrescu era miștocarul generației mele. Și Ionuț Lupescu era glumeț deși pare serios. Făceam de toate, îți dai seama, când stăteam atâtea zile în cantonament. Idolul femeilor din Generația de Aur era Ilie, mai era și Dan Petrescu. Dar lui Ilie mereu i-a plăcut acest lucru, arată wow și acum”, și-a amintit Hagi.