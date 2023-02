Echipa lui Gică Hagi, arătată cu degetul pentru un blat uluitor. Ianis a marcat de două ori în acel joc

Acuzații foarte grave lansate, marți, de un fost fotbalist important în Liga I. Este vorba despre Claudiu Voiculeț, ex-mijlocaș care a trecut și pe la formația ASA Târgu Mureș. Prezent în emisiunea GSP Live, el a povestit că a jucat într-un meci trucat. Este vorba despre partida pe care ASA a disputat-o în anul 2016 cu FC Viitorul, pe teren propriu. Clubul lui Gică Hagi s-a impus cu 6-1, iar Ianis Hagi a marcat de două ori. De menționat că afirmațiile nu incriminează neapărat echipa adversă, adică Viitorul, care ar fi putut participa la acel meci „strategic”, fără implicare directă.

„Eu știu foarte multe, dar din păcate asta a fost… Ce am urât cel mai mult pe pământul ăsta asta a fost. Am plecat de la Târgoviște, am prins opt meciuri în liga a doua. Se desființau, m-au promovat la prima echipă. Au fost opt meciuri…mna….(sugerează că au fost aranjate) opt meciuri. După care m-am dus la Constanța și am crezut că am scăpat.

Mi-am zis: «Mă, poate a fost pentru că era Liga 2. Oamenii sunt așa, dar poate nu o fi la fel peste tot». La Constanța a fost la fel. Și am avut și… (n.r. – se răzgândește și nu mai continuă). Dacă vrei să-i vezi care sunt (n.r. – blatiști), e foarte simplu să-i vezi. Dacă poate cineva să spună despre mine că am făcut… Am curaj să bag mâna în foc că eu nu am făcut niciodată.”, a spus Voiculeț.

Moderatorul a continuat discuția: „Eu știu un meci de la Târgu Mureș, nu de la Constanța. Un Viitorul – ASA 6-1.” Fostul fotbalist a răbufnit.

„Aaaaaa. Am vrut să ies la pauză la meciul ăsta. Și am ieșit în minutul…nu mai știu (n.r. – Voiculeț a ieșit în minutul 57). Am mers cu echipa, nu mai știu cine era antrenor (n.r. – George Ciorceri). Ăla a fost, da. Suna telefonul cu o seară înainte ca să bage toți la…da..”

Discuția a continuat:

Moderator: „La pariuri?”

Voiculeț: „Da.”

Moderator: „Foarte mulți dintre jucătorii experimentați s-au dat loviți atunci. S-au suspendat, s-au accidentat. A fost trimisă o echipă de sacrificiu la meciul ăla.”

Voiculeț: „Da. Da. Asta e, mai sunt și din astea. Dar cred că se întâmplă peste tot. Eu am vrut să nu fiu eu implicat, atât. Restul…că se întâmplă, te enervezi. Am spus-o și atunci, e interviul. Am spus că am venit aici ca la…dacă știam, nu mergeam. Am mai făcut și atâta drum.”

Moderator: „Motivul pentru schimbare care a fost? Ai spus că ești accidentat sau pur și simplu ai ieșit?”

Voiculeț: „Păi, ce?! Atunci a fost chiar așa…Eu nu știu cum poți să faci și să te mai uiți în ochii cuiva după ce faci asta.”

Moderator: „Tu ai dat pasa de gol la golul vostru. Ai tras de tine.”

Voiculeț: „(În lehamite). Am tras…mai bine nu trăgeam. A fost un moment, dar ca alea au mai fost multe. Singura diferență e că la celelalte am aflat după săptămâni sau luni. Altfel, se vorbește, se știe care, cum, dar asta e viața”.