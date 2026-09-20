Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21 septembrie 2026. O pildă

Pe 21 septembrie s-au născut H. G. Wells, Stephen King, Leonard Cohen, Larry Hagman, Marius Popp, Păuniţa Ionescu, Iosif Sârbu, Valeriu Sterian, George Crin Laurenţiu Antonescu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Codrat şi Proorocul Iona.

Nimic în „Kalendar”.

Zi fastă. Penultima zi de vară, care ţine de la solstiţiul de vară la echinocţiul de toamnă.

Ziua de naştere a lui Crin Antonescu. Să-i spunem: La Mulţi Ani! Vom afla vreodată cu ce a fost şantajat de a lăsat preşedenţia şi şefia partidului şi s-a retras cu figura aceea bosumflată şi acră? Da, dar ochii lui de husky spun: „mamă, mamă, ce v-aş face dacă...” Dacă?! Gurile rele din cafenelele din Dorobanţi spun că este un şantaj cu telecomunicaţii şi cu o femeie. Nu neapărat în ordinea aceasta.

Să vă spun o poveste, o pildă cu Nastratin Hogea. Scurtă, foarte scurtă, mă aşteaptă un arhonte de Constantinopole cu veşti peste poate.

Nastratin avea şi el o dambla. Să fie cetăţean britanic! Mult a rugat şi a căutat, în dreapta şi în stânga, până a ajuns la consului Majestăţii Sale. Acesta a scris la Foreign Office, scrisoarea a ajuns unde trebuie, ba un lord al Amiralităţii de la Home Fleet a intervenit pentru Nastratin Hogea – îi citise pildele şi era forte convins că umorul lui Nastratin este foarte britanic! Aşa că Nastratin, într-o bună zi, a fost chemat la Consulatul Marii Britanii.

S-a dus îmbrăcat frumos şi cu câţiva prieteni buni. A ieşit din consulat trist, cu o faţă lungă. „Te-au respins, nu ţi-au dat cetăţenia?”, au sărit prietenii cu gura. „Ba!”, a răspuns Nastratin arătând paşaportul abastru cu stema Majestăţii Sale. „Atunci, de ce eşti supărat?” Nastratin Hogea a răspuns: „Ştiţi, dragi prieteni, noi, englezii, am pierdut India!”

O întâmplare din weekend mi-a amintit pilda cu Nastratin. A venit un meşter fierar să mă ajute cu o poartă cu structura din oțel, care nu se închidea bine. Treburi ţărăneşti. Fierarul a venit însoţit de cumnatul lui. Un tunisian cu părul creţ, cu ochii verzi şi destul de alb la faţă, vesel şi foarte muncitor. Urmaşul cartaginezilor, după cum arătă.

Îl găsiseră într-un şanţ, mort de foame şi de oboseală, acum câţiva ani, când a început tămbălăul în Tunisia, primăvara arabă. Karim, aşa îl cheamă pe băiat, era student în Tripoli. La ceva tehnic. Nu am înţeles, probabil ceva inginerie. În primele zile ale confruntărilor a luat o bătaie soră cu moartea. Nici nu ştie din ce parte, de la poliţişti, sau de la islamişti. El demonstra paşnic pentru libertate şi democraţie. Când şi-a revenit, familia i-a dat bani să fugă din ţară.

Cum a ajuns în şanţul din faţa casei fierarului, la dracu cu cărţi, tocmai în România submontană, nu a povestit niciodată. Este cu acte în regulă, când s-a căsătorit cu sora fierarului a trecut la creştinism. Peste şapte ani de zile poate deveni cetăţean român, cu drept de vot. Dar, are o ciudăţenie: se roagă de cinci ori pe zi la „Înger, îngeraşul meu, pe care mi L-a dat Dumnezeu...” Karim are o privire dreaptă şi înspiră încredere.

Crede că ştiu araba, doar l-am întâmpinat cu formulele de politeţe pe care le ştiam. De fapt, atâta ştiu din limba arabă. Aşa că mi-a povestit viaţa lui, toată. Nu am înţeles nimic. Totuşi, la sfârşit mi-a atras atenţia că migranţii care o să vină în România nu sunt ca el şi ca alţii ca el: „sunt răi şi tăiat capul, la mine, la tine şi la toată lumea!”

Cam ştiam lucrul acesta, dar nu fac suficient efort ca să vă conving de pericolele care ne pândesc. Vă simt nepăsători şi neinteresaţi de subiect. Ba unii spun că trebuie să-i primim pe invadatorii musulmani, sunt şi ei oameni. Nu vorbesc de presa cumpărată de musulmani şi de politicienii care au interese cu arabii. Este evident că folosec toată gama de sensibilizare a opiniei publice ca să nu ne opunem invaziei.

O singură întrebare am: ce zic evreii? Vă spun tot eu: nimic. Sunt abonat la mai multe ziare israelite şi subiectul migranţilor, al invaziei musulmane în Europa, este expediat ca o ştire de câteva rânduri. Dar, probabil, că râd în pumni de prostia monumentală a euopenilor.

Haideţi să ascultăm un mare poet şi un mare muzician, îl pomenim astăzi, evreul canadian plin de suflet şi sensibilitate, dar amarnic când este vorba de ai săi, Leonard Cohen. Nu vă surprinde similitudinea strategiei: „Întâi luăm Manhattan, apoi luăm Berlinul”? Am trăit acele timpuri, iată:

Mai mulți dintre domniile voastre m-au întrebat cu cine țin. Cu evreii, cu iranienii sau cu americanii? Nu este așa de simplu, ca o declarație la fotbal. Când prietenii mei se certau între ei, nu știam cum să-i împac mai repede, cu toată diplomația de care eram în stare. Nu mai am putere, nu mai sunt tânăr, costumul de diplomat zace într-un dulap, dar mă rog din tot sufletul și credința pentru pace și pentru luminarea minților celor aflați în conflict. Pacea, pacea este mai bună decât o mie de războaie câștigate.

După cum, așa știm cu toții, mâine este o nouă șansă, o nouă speranță, este o altă zi!

Astăzi, este o zi paradoxală și providențială. Lucrurile se aranjeză, parcă, de la sine. Evită să repeţi greşelile trecutului şi acestă zi de luni poate deveni confortabilă! Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unui Marte complex aspectat. Este indicat să amâni deciziile importante pe mai târziu. Ziua este favorabilă cumpărăturilor, tratamentelor sofisticate cosmetice sau de întreţinere, vizitelor la prieteni credinciosi sau la bănci bogate.

Dimineaţa eşti mai sociabil şi mai bine dispus decât de obicei. Trebuie să arăţi bine, ca să te simţi bine! Eşti motivat şi poţi rezolva bine mai toate problemele profesionale sau personale! Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu partenerii, fie de afaceri, fie de amor şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei, cu un zâmbet şi dulce, dulce ca o prăjiturică din Orient.

Ceva pare că te supără! Oare, ţi-ai pierdut simţul umorului? Totuşi, un început de săptămână inspirat, mai ales pentru promovarea intereselor personale, sentimentale. Evită să vorbeşti mult! Astazi investeşte în relaţii de afaceri şi în dragoste. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, Leu sau Scorpion, te va ajuta, sau mai curând poate să te ajute. Este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. O veste bună şi una mai puţin bună, dar din fericire veştile nu sunt legate între ele. Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe!

Tot încerci să obţii unele fapte, informaţii, mărturisiri! Nu te potoleşti până nu afli ceea ce s-a întâmplat, în acestă zi de luni risipind energia care s-ar fi potrivit mai bine la muncă! Lasă ambiţiile şi vanitatea de o parte şi bucură-te de toamna frumoasă, o adevărată vară indiană. Perioada zilei de astăzi este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă splendidă ca sa admire natura sau natura umana. O mică supărare dar pe total perioada - îţi este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă.

Eşti pe cale să ai mai multă grijă de tine şi de cei din jur. În această zi de luni dedică mai mult timp familiei, celor dragi. Trebuie să te interesezi mai mult de problemele celorlalţi! Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel vei avea de pierdut. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Nu trebuie să vorbeşti mult. Pregăteşte din timp ce ai de spus, fă-ţi stereotipuri de exprimare şi repetă de mai multe ori ceea ce este într-adevăr important pentru tine. Aşa, nu poţi să greşeşti!

Evită, la muncă, intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Evită şi mişcările bruşte care pot provoca crampe muşchiulare. O zi ceva mai obositoare şi enervantă. Nu pleca la drum lung! Astăzi poate fi o periodă de realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi prietenii sau relaţii pot face perioada interesantă. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţineţi rezultatul dorit şi vei pierde încrederea subalternilor sau a micului grup din care faci parte.

Astăzi, de luni, acţionezi cu multă energie şi pasiune. Păcat că cei din jur nu au ritmul tău şi nu te urmează. Colegii, familia, dau semne că au probleme şi că nu le arde de planurile tale! Realizări mici, însă pline de bucurii. Astazi te vei simţi foarte bine citind o carte, sau vizionând un film bun. Poţi face ceva cumparaturi - poate vei întâlni o persoană interesantă din trecutul nu prea îndepărtat. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Fă-ti stereotipuri de exprimare şi de comportament! Ştii că eşti harnic, curat şi minuţios dar nu eşti spontan!

Eşti pus în faţa unei situaţii total lipsită de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic. Poate unde peste tot este haos şi nepăsare. Totuşi, eşti aproape de o soluţie, insistă! Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi, vei constata bunele lor intenţii. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evită divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Nu specula, nu da sau primi bani cu împrumut. Mare atenţie dacă călătoreşti, sau eşti departe de casă.

Prea multă vorbărie şi prea multe destăinuri pot să-ţi influenţeze negativ reputaţia. "Rufele murdare se spală în familie" este un proverb vechi, respectat de cei care vor să aibă succes. Totuşi, călătoriile sunt sub un semn fast. Aspectele planetare complexe oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când starea de bine îţi este pusă la încercare – niste dureri suspecte şi insistente... Femeile Scorpion, mai ales, sunt astăzi avantajate în dragoste.

Un început de săptămână bun. Cu un moral bun şi bună dispoziţie, poţi atrage oportunităţi favorabile. Ai păreri precise despre orice şi nu faci un secret din ele. Nu exagera cu efortul fizic! O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa socială. Trebuie să ai mai multă încredere în colaboratori. Dar nu uita: “schimbările dese – cheia marilor succese”! Protejează-ţi sănătatea în cel mai înalt grad şi evită orice are un grad de risc.

Astăzi trebuie să dai dovadă de motivaţie şi de pasiunea ta pentru tehnologie, ca să poţi face faţă problemelor de la serviciu. Poate e numai reinstalarea „Windows 11”, sau automatul de cafea! Pentru unii Vărsători de apă, dar semn de aer: câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Nu conteză ce şi cum faci, contează mai mult pentru cine – iar până la urmă rămâne doar rezultatul. Căci, nu schelele conteză, ci casa care rămâne! Orice are o regulă. Până şi razboiul si duelul au regulile lor, şi execuţiile publice. Nerespectarea regulilor sau lipsa lor aduce dezastru. Fă-ţi reguli şi respectă-le. Asta se chiamă „voinţa de a învinge”!

PEŞTI

O problemă din trecut te-a ajuns din urmă. Eşti pe cale să primeşti atenţionări atât de la familie şi/sau de la "jumătatea" ta, cu acte, sau nu. Reflectă bine înainte de a lua o decizie! Partea solidă, consistentă, a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi aminteşti de “adevărata ta chemare” în viaţă. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea proverbială a zodiei, mai ales în relaţiile cu necunoscuţii. Sau dacă este vorba de un medicament minune pentru beteşugurile tale, sau pentru slăbit. Iar te păcălesc! Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante.