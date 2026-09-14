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Horoscopul lui Dom’ Profesor, 15 septembrie 2026. Supernova

Pe 15 septembrie s-au născut Cornelius Agrippa von Nettesheim, Agatha Christie, James Fenimore Cooper, Elie Carafoli, Fărămiţă Lambru, Virgil Gheorghiu, Ioan Lăscustă, Marian Popa.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Iosif cel Nou de la Partoş, Nichita Românul şi Visarion din Larisa.

Tradiţional, pe 15 septembrie, poporul îl ţine, sau îl ţinea, pe Nichita cel Nebun. Nichita „a trăit pe vremea împărăţiei marelui Constantin. Era născut şi crescut în ţara barbarilor numiţi goţi (adică în Dacia părăsită de romani), care pentru scriitorii greci este “dincolo de Dunăre”, iar pentru noi, românii “dincoace de Dunăre””. (Vieţile Sfinţilor, pagina 25.)

Un compatriot, deci, şi dacă o să aveţi răbdare o să vedeţi că a fost un bun proto-român, un fel de Păcală arhaic!

Nichita era călugăr şi facea tot felul de minuni, unele scamatorii, adică, multe spre hazul poporului. Văzând el din sihăstria lui că dracul face răutăţi din ce în ce mai mari oamenilor, l-a prins pe necurat şi i-a ţintuit părul cu un cui de o laiţă. De aceea se zice că „Nichita care ţine pe dracul de păr”. Nebunie mai mare nici că se putea, pentru că dracul şi-a rupt părul din cap şi de durere a început să facă şi mai mari răutăţi oamenilor, până în ziua de azi!

Se ţine cu stricteţe, altfel... Nichita cel nebun vă ia minţile!

Astăzi marcăm 136 de ani de la naşterea Agathei Christie.

În onoarea fabuloasei scriitoare de romane poliţiste o să văd câteva episoade din seria “Hercule Poirot”, cum altfel, cu David Suchet, cel care îl personifică cel mai bine pe detectivul belgian. A mai fost şi Peter Ustinov dar... prea masiv, prea comic, prea american!

Acum trebuie să vă spun că o consider pe Rodica Ojog-Brașoveanu cel puțin la nivelul Agathei Christie. Calitativ, românca nu a avut timpul răsfățatei britanice ca să scrie șaptezeci de romane, apărute în două miliarde de exemplare!

Pe DOA, cu o majoritate absolută de astronomi s-a discutat despre o supernovă.

Supernova de tip Ia SN 2026aaiv, recent descoperită în NGC 7331, oferă astronomilor și astrofotografilor amatori o oportunitate rară de a observa și fotografia o stea în curs de explozie înainte ca aceasta să se estompeze.

O stea extraordinară care explodează a fost observată într-o galaxie îndepărtată, iar astrofotografii se întrec să o surprindă înainte să dispară din câmpul vizual.

Supernova, numită SN 2026aaiv, a fost observată pentru prima dată de sondajul ATLAS pe 1 septembrie în NGC 7331 (cunoscută și sub numele de Caldwell 30), o galaxie spirală aflată la aproximativ 45 de milioane de ani-lumină distanță în constelația Pegasus, vizibilă în emisfera nordică și la latitudini medii în emisfera sudică.

Asta face ca această supernovă să fie o țintă principală pentru astrofotografii și astronomii amatori din întreaga lume pentru a surprinde o imagine a acestui eveniment rar.

Sute de astrofotografi au surprins-o deja, inclusiv Andrew McCarthy, care și-a postat imaginea pe Instagram pe 7 septembrie cu mesajul: „Din fericire, m-am aflat în mijlocul unui proiect masiv cu această galaxie și am surprins supernova”. El a înregistrat patru ore de date, două înainte și două după supernovă, ca parte a unui proiect de 100 de ore. „Imaginea finală va fi EPICĂ!”, a spus el.

Tom Masterson, managerul operațiunilor montane de la Observatorul Mount Wilson, a surprins-o și el pe 10 septembrie folosind un telescop de 60 de inci.

La o magnitudine de 15,7 pe 11 septembrie 2026, SN 2026aaiv este relativ slab luminată, dar totuși vizibilă. Multe dintre imaginile postate online au fost realizate cu telescoape profesionale mari sau cu telescoape din regiuni întunecate. Cu toate acestea, puteți găsi și fotografia SN 2026aaiv cu echipament relativ modest.

Veți avea nevoie de un telescop sau de un binoclu mare pentru a vedea NGC 7331 (la magnitudinea 10), dar supernova este mult mai dificil de observat din punct de vedere vizual. Pentru a avea șansa de a vedea SN 2026aaiv, se recomandă un telescop mare (observatorii au confirmat că au văzut-o folosind un telescop Schmidt-Cassegrain de 14 inci). Folosiți tehnica vederii evitate: priviți ușor în lateralul nucleului galaxiei, astfel încât celulele specializate ale ochiului, mai sensibile la lumină, să poată dezvălui detalii slabe.

Cea mai ușoară modalitate este să utilizați un telescop inteligent, care poate găsi și fotografia rapid galaxia gazdă NGC 7331. Potrivit Seestar (Grupul oficial ZWO) de pe Facebook, utilizatorii Seestar S50 au reușit să fotografieze SN 2026aaiv cu aproximativ două ore de expuneri de 10 secunde (modul implicit).

SN 2026aaiv are coordonatele RA 22h 37m 05.618s, Dec +34° 24′ 35.37″. Din emisfera nordică, întoarceți-vă spre est după lăsarea întunericului și veți vedea patru stele mari și strălucitoare răsărind într-o vastă formă de diamant. Acesta este Marele Pătrat al lui Pegasus, parte a constelației Pegasus .

În colțul de nord-vest al Marelui Pătrat se află Scheat. Chiar deasupra lui, în afara pătratului, se află o stea mai slab luminată numită Matar. NGC 7331 este în apropiere. Pe cerul poluat cu lumină, doar nucleul central al galaxiei este vizibil, potrivit NASA . Galaxia, pe care o vedem parțial din lateral, are brațe spirale spectaculoase care se învârt în jurul unei regiuni centrale luminoase.

SN 2026aaiv este o supernovă de tip Ia, o explozie catastrofală care apare atunci când o pitică albă dintr-un sistem stelar binar obține suficientă materie de la companionul său pentru a declanșa o reacție termonucleară scăpată de sub control, distrugând pitica albă. În mod remarcabil, o altă supernovă de tip Ia, SN 2025rbs , a fost descoperită în aceeași galaxie pe 14 iulie 2025.

NGC 7331, fotografiată de Telescopul Spațial Hubble în 2018, a fost descoperită pentru prima dată în 1784 de astronomul britanic William Herschel, care a catalogat peste 2.500 de obiecte din cerul îndepărtat și a descoperit Uranus și cele mai mari două luni ale sale. NGC 7331 este similară ca dimensiune, formă și masă cu Calea Lactee.

Din nou trebuie să fac observația că astronomia seamănă cu arheologia. Noi observăm acum supernova din Pegasus, dar explozia stelei a avut loc cu 45 de milioane de ani, în urmă, în trecut. ”Era pe când nu s-a văzut/ Azi o vedem / Și nu e!” vorba Poetului!

Și tot o vorbă bună, a lui Scarlett O’Hara: ”În definitiv, mâine este o altă zi!”

BERBEC

La prânz, oferă-ţi o pauză. Poate cu o prietenă, cu vorbe şi cu amintiri plăcute. Veşti proaste. Dar, o seară confortabilă, poate la un film nou, sau la o vorbă cu familia sau prietenii.

Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multe consultări şi discuţii sterile. Pe de altă parte apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat.

TAUR

Lumea de astăzi este superficială, aşa că trebuie să arăţi bine, ca să te simţi bine şi să ai succes. Nu fii zgârcit, trebuie să te îngrijeşti şi să te îmbraci bine, cheltuieşte cât trebuie!

Cu Mercur afectat, s-ar parea că ai capul mare şi limba împiedicată. Nu te băga, când nu trebuie! Dar pe termen lung, adică pe ce a mai rămas din săptămâna asta, gândind strategic, lucrurile se mai aranjează. O propunere sau o ofertă te face să nu mai dormi noaptea. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că ai întârziat, ca întotdeauna!

GEMENI

Informaţiile primite astăzi au o latură economică şi una sentimentală, depinde numai de tine să tragi foloasele care te avantajează. Însă, astăzi şi mereu, nu amesteca plăcutul cu utilul!

Ziua de azi este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai, de fapt. Astăzi, comunicarea suferă. Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor.

RAC

Dimineaţa îţi aduce o noua informaţie care cere o nouă atitudine din partea ta. Ca rezultat al efortului trecut, astăzi ai o veste despre o posibilă îmbunătăţire a calităţii vieţii tale.

Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat(a) de găsirea formulei care să te umple de bani. Frustrarea asta permanentă te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine, cotidianul nostru cel balcanic.

LEU

Nimeni nu poate ghici la ce te gândeşti! Dai impresia unei persoane distrate, distante, prea preocupată de ceva. Totuşi, o stare de bine te cuprinde, fără motiv şi zâmbeşti gândurilor tale!

Evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti sănătos dar nu şi norocos. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni.

FECIOARĂ

Astăzi ai ceva de sărbătorit, poate ziua de naştere, stelele au fost bune cu tine, aşa că s-au hotărît să-ţi îndrumă paşii, mai pe seară, spre un loc unde poţi să scapi de tensiunea acumulată!

Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi aspectele mediocre, plictisitoare, care influenţează semnul zodiacului. In orice caz nu te poţi baza pe nici un ajutor: rezolvă problemele singur(ă). Informaţiile contradictorii creează dileme. Aşa ca ai ce rezolva! Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi şi aşa cum spuneam poate duce la o petrecere, pe seară!

BALANŢĂ

Este o situaţie obiectivă, nu te stresa inutil, păstrează-ţi calmul şi aşa poţi găsi soluţia optimă la problemele tale. Superstiţia spune că marţi sunt trei ceasuri rele. Nu succesiv!

Perioada este, de asemenea, favorabilă pentru începerea unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Arăţi bine – o duci bine! Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Este posibil sa primesti niste vesti si sa te nelinişteşti din cauza unor probleme sentimentale. Totul se rezolvă cu bine, din fericire.

SCORPION

Pe lânga o oarecare întârziere generală, ziua îţi aduce, paradoxal, posibilitatea rezolvării parţiale a unei probleme de familie ce nu putea fi soluţionată până acum.

Trebuie să te decizi dacă începi aprovizionarea de toamnă, sau laşi pentru weekend. Trebuie să schimbi culcuşul pisicii, unde oare? Trebuie să decizi să schimbi pământul la flori sau să îţi iei sperietoarele alea de plastic. Trebuie să schimbi monitorul - şi cu ce? Marte, planeta ta, intră în aspecte favorabile, ceea ce îţi măreşte interesul pentru detalii şi îţi creşte exponenţial consumul de ţigări. Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta!

SĂGETĂTOR

Îţi multiplici eforturile ca să găseşti piste, direcţii interesante de dezvoltare. Atât în domeniul profesional, cât şi în cel sentimental. Dar, înregistrezi întârzieri care te îngrijorează!

Incepi ziua cu greutate si o sa tragi de tine toata perioada, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale sau afaceri personale. Care nu iti fac nici o placere… cum ar fi, de exemplu, să duci la fisc tot felul de hârtii aiurea ca să-ţi ia degeaba banii munciţi! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze!

CAPRICORN

Nu te încărca, nu-ţi schimba programul, cu banalităţi, cu lucruri neimportante, consumatoare doar de timp şi resurse. Nimeni nu te ajută dacă nu primeşte ceva în schimb, măcar o mulţumire!

Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie, sau o seară plăcută cu prietenii. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la accidente. Pentru o mica parte din Capricorni: astăzi sunt veşti despre nişte bani!

VĂRSĂTOR

Astăzi, nu mai bate atât lumea la cap şi partenerul de viaţă în special. Au şi ei limita lor de suportabilitate! Când vrei, poţi să fii încântător şi nimeni nu-ţi rezistă. Hai, fii seducător!

Ai ocazia sa-ti faci ceva duşmani in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, care este portretul-robot al unui ratat, în concepţia ta. Cu toate ca totul pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, te complaci în continuare in jocul acesta, fie că este la serviciu, fie amoros. Nu eşti deloc mulţumit!

PEŞTI

Ambiţiile şi proiectele tale sunt pe drumul critic. Dar nu schimba nimic, concretizarea planurilor tale se vor face prin metodele şi procedeele obişnuite. Trebuie, doar, să mai ai răbdare!

O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil.